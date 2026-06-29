Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 29 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

O futebol são 11 contra 11 e no final ganha o Paraguai. Alemanha está fora do Mundial

29 jun, 2026 - 23:48

Alemanha dominou, rematou muito, mas não conseguiu dar a volta aos sul-americanos, que contaram com o gigante Orlando Gill nos penáltis.

A+ / A-

A Alemanha é a primeira grande desilusão do Mundial 2026 ao ser eliminada, na madrugada desta terça-feira, pelo Paraguai, nos 16 avos de final, após desempate por penáltis.

O jogo foi controlado pela Alemanha, que nunca conseguiu traduzir o domínio e o volume de remates em golos.

Na verdade, a seleção de Julian Nagelsmann até teve de recuperar da desvantagem depois de ter sofrido golo de Julio Enciso aos 42 minutos, de cabeça. O golo do empate surgiu só aos 54 minutos, também num cabeceamento de Havertz.

A Alemanha esteve sempre por cima no jogo e até fez o 2-1, por Tah, já no prolongamento, mas o golo foi anulado com recurso ao videoárbitro por falta sobre o guarda-redes.

Nos penáltis, o gigante Orlando Gill levou a melhor. O guarda-redes dos argentinos do San Lorenzo defendeu logo o primeiro remate, de Havertz, e também o quarto, cobrado por Woltemade.

Com duas oportunidades para confirmar a vitória, o Paraguai quase deixou escapar uma vitória que parecia garantida. Primeiro, foi Sanabria que atirou ao lado e depois Manuel Neuer defendeu o remate de Balbuena.

De regresso à estaca zero, no mata-mata da morte súbita, Tah atirou muito, muito por cima. O Paraguai já não desperdiçou uma terceira oportunidade e Canale apurou o Paraguai para os oitavos de final.

A Alemanha continua a sua série de maus resultados desde que venceu o Mundial 2014. Após duas eliminações na fase de grupos, os germânicos não passam dos 16 avos de final.

Já o Paraguai, que voltou ao Campeonato do Mundo pela primeira vez desde 2010, aguarda pelo vencedor do jogo entre França e Suécia.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 29 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Simon procura mãe e irmão nos destroços da casa em La Guaira

Sismo

Simon procura mãe e irmão nos destroços da casa em La Guaira

Imagens aéreas mostram destruição na Venezuela

Imagens aéreas mostram destruição na Venezuela

"O filme de terror" dos abalos na Venezuela

"O filme de terror" dos abalos na Venezuela

O bebé retirado dos escombros e outras histórias de esperança na Venezuela

O bebé retirado dos escombros e outras histórias de es(...)

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É possível prevenir?

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É poss(...)