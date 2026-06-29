O futebol são 11 contra 11 e no final ganha o Paraguai. Alemanha está fora do Mundial

A Alemanha é a primeira grande desilusão do Mundial 2026 ao ser eliminada, na madrugada desta terça-feira, pelo Paraguai, nos 16 avos de final, após desempate por penáltis.

O jogo foi controlado pela Alemanha, que nunca conseguiu traduzir o domínio e o volume de remates em golos.

Na verdade, a seleção de Julian Nagelsmann até teve de recuperar da desvantagem depois de ter sofrido golo de Julio Enciso aos 42 minutos, de cabeça. O golo do empate surgiu só aos 54 minutos, também num cabeceamento de Havertz.

A Alemanha esteve sempre por cima no jogo e até fez o 2-1, por Tah, já no prolongamento, mas o golo foi anulado com recurso ao videoárbitro por falta sobre o guarda-redes.

Nos penáltis, o gigante Orlando Gill levou a melhor. O guarda-redes dos argentinos do San Lorenzo defendeu logo o primeiro remate, de Havertz, e também o quarto, cobrado por Woltemade.

Com duas oportunidades para confirmar a vitória, o Paraguai quase deixou escapar uma vitória que parecia garantida. Primeiro, foi Sanabria que atirou ao lado e depois Manuel Neuer defendeu o remate de Balbuena.

De regresso à estaca zero, no mata-mata da morte súbita, Tah atirou muito, muito por cima. O Paraguai já não desperdiçou uma terceira oportunidade e Canale apurou o Paraguai para os oitavos de final.

A Alemanha continua a sua série de maus resultados desde que venceu o Mundial 2014. Após duas eliminações na fase de grupos, os germânicos não passam dos 16 avos de final.

Já o Paraguai, que voltou ao Campeonato do Mundo pela primeira vez desde 2010, aguarda pelo vencedor do jogo entre França e Suécia.