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- 29 jun, 2026
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Mundial 2026
Portugal no Mundial. Operação Croácia arrancou sem lesionados
29 jun, 2026 - 08:19 • André Maia , Luís Aresta
Roberto Martinez tem todos os convocados aptos para o desafio dos 16 avos de final, na madrugada de quinta para sexta-feira em Toronto.
Boas notícias para Roberto Martinez na seleção nacional. Segundo uma nota desta segunda-feira da Federação Portuguesa de Futebol, a preparação para os 16 avos de final do Mundial, com a Croácia, arrancou sem queixas físicas dos jogadores.
Os utilizados contra a Colômbia estiveram no ginásio, enquanto os restantes treinaram normalmente no relvado. A seleção treinou durante a tarde (noite em Portugal) em Palm Beach, Miami. Como é habitual nos dias a seguir aos jogos, a sessão de trabalho foi realizada sem a presença da comunicação social que acompanha a comitiva portuguesa.
A agenda da seleção nacional para esta segunda-feira prevê às 15H15 (hora de Portugal Continental) a conferência de imprensa de um jogador. Será a primeira reação no pós-Colômbia, para antevisão ao desafio dos 16 avos de final. Após a conferência de imprensa, a equipa portuguesa volta a treinar em Palm Beach Gardens, com os primeiros 15 minutos abertos à imprensa.
O jogo com a Croácia, decisivo para a continuidade de Portugal no Mundial de futebol, está marcado para Toronto, às 00H00 do dia 3 de julho, madrugada de quinta para sexta-feira.
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