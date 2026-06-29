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Mundial 2026

Portugal no Mundial. Operação Croácia arrancou sem lesionados

29 jun, 2026 - 08:19 • André Maia , Luís Aresta

Roberto Martinez tem todos os convocados aptos para o desafio dos 16 avos de final, na madrugada de quinta para sexta-feira em Toronto.

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Boas notícias para Roberto Martinez na seleção nacional. Segundo uma nota desta segunda-feira da Federação Portuguesa de Futebol, a preparação para os 16 avos de final do Mundial, com a Croácia, arrancou sem queixas físicas dos jogadores.

Os utilizados contra a Colômbia estiveram no ginásio, enquanto os restantes treinaram normalmente no relvado. A seleção treinou durante a tarde (noite em Portugal) em Palm Beach, Miami. Como é habitual nos dias a seguir aos jogos, a sessão de trabalho foi realizada sem a presença da comunicação social que acompanha a comitiva portuguesa.

A agenda da seleção nacional para esta segunda-feira prevê às 15H15 (hora de Portugal Continental) a conferência de imprensa de um jogador. Será a primeira reação no pós-Colômbia, para antevisão ao desafio dos 16 avos de final. Após a conferência de imprensa, a equipa portuguesa volta a treinar em Palm Beach Gardens, com os primeiros 15 minutos abertos à imprensa.

O jogo com a Croácia, decisivo para a continuidade de Portugal no Mundial de futebol, está marcado para Toronto, às 00H00 do dia 3 de julho, madrugada de quinta para sexta-feira.

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