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​🚀 A volta ao Mundial em 90 segundos #20: ‘Carlettinho’ e o seu Brasil que já fala realmadridês

30 jun, 2026 - 11:45 • Hugo Tavares da Silva

Um dado assombroso sobre o futebol alemão e uma farpa a um polvo humano, eis os atores secundários desta newsletter, que tem em Carlo Ancelotti e as suas opções e o seu destino a grande trama do texto.

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Quando o Paraguai foi levando o jogo para um qualquer precipício com vista para os penáltis, começou a circular um dado assombroso: a Alemanha nunca tinha perdido num Campeonato do Mundo nas grandes penalidades, só tinha aliás falhado um. Umzinho. Em 1982. Também em Europeus apenas constava a derrota perante a iminência Panenka.

Mas Havertz, Woltemade e Tah fizeram mesmo o que apenas Uli Stielike fizera, então os paraguaios lá deram um F5 na história e chegaram aos oitavos de final do Mundial, algo que já haviam feito em 1986, 1998 e 2002. Foi um dia maravilhoso para emoções: Marrocos também enviou para casa a seleção dos Países Baixos.

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Já o Brasil, o país inteiro, aprendeu uma coisa: é necessário confiar em Carlo Ancelotti. Quando o céu já ameaçava apenas desabar em cima da cabeça de Casemiro, pois levou amarelo por uma pancada e depois não conseguiu travar Kaishu Sano no 1-0, Carletto (ou Carlettinho) deixou-o no relvado. O centrocampista que vai jogar no Inter Miami empatou de cabeça.

A seguir entrou Martinelli, outro patinho não muito bonito para a galera. Ainda por cima numa posição diferente, mais perto do avançado. Ancelotti sabia coisas, então foi mesmo o futebolista do Arsenal a resolver quase aos 90´+6. Não faltou gente a fazer o mea culpa nas redes sociais e a lembrar o Real Madrid de Ancelotti. Convém também notar que não utilizou num jogo apertado um futebolista como Neymar (que mandou uma boca a um polvo humano), justificando o porquê depois. Continuem a dizer que é um mero condutor de homens e amparador de egos...

🕹️ O futebol foi isto

  • Brasil 2-1 Japão: os japoneses começaram a ganhar com golo de Sano, num belo remate depois de uma correria sem fim, aproveitando um erro de Danilo e a fraca oposição do miolo brasileiro. Casemiro empatou de cabeça, o cruzamento de Gabriel foi soberbo. Martinelli empatou quase quase no último suspiro.
  • Alemanha 1-1 (3-4) Paraguai: o futebol também isto: nem sempre quando se tem Wirtz, Sané, Nmecha e Pavlovic se voa. E esta Alemanha de Nagelsmann não deixa saudades. Enciso meteu a cabeça num cruzamento de Galarza antes do intervalo. Havertz empatou aos 54’. Nos penáltis, o avançado do Arsenal, Woltemade e Tah falharam.
  • Países Baixos 1-1 (2-3) Marrocos: a equipa de Ronald Koeman andava a deixar bons sinais. Gakpo, a viver uma tragédia familiar, marcou primeiro, apenas aos 72’. Quando a laranja já imaginava o doce sabor da passagem aos oitavos do Mundial, Diop empatou depois dos 90. Nos penáltis, Kluivert, Timber e Summerville falharam.

🎨 Si yo fuera Maradona

… queria mesmo era ser Maradona na alma, então seria como os companheiros de Gakpo. Quando o avançado do Liverpool marcou a Marrocos, ajoelhou-se, agarrou a nuca enquanto enfiava o rosto na relva e, presumo, perdeu-se em lágrimas. Soube há poucos dias que perdeu o filho que ainda estava na barriga da mulher. Os companheiros, os que estavam no campo e os suplentes, correram para lhe dar amparo e amor e ternura e vida e segurança e amanhã.

🎙️ Fala que tu falas bem

“Existem 500 mil maneiras de vencer um jogo de futebol. Só é preciso encontrar uma. Havia apenas um golo, um sonho, e foi destruído. Foi dramático”, desabafou Jurgen Klopp depois da eliminação da Alemanha.

💾 As nossas histórias

🔦 Uma sugestão

“A construção de um gigante: como Marrocos se tornou a nova potência internacional”: um artigo de Pedro Barata na “Tribuna Expresso”, agora que os marroquinos eliminaram os Países Baixos e prometem algo parecido a 2022…

🎲 O que vem aí

  • Costa do Marfim-Noruega, 18h00 (SportTV5)
  • França-Suécia, 22h00 (SportTV5, LiveModeTV)
  • México-Equador, 02h00 (SportTV5)

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