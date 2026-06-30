📝​ As notas do Sousa. E, ao 19º dia, começou um outro Mundial, o que fica para a História

Alemães e neerlandeses, como explicar a queda? Em dois dias de mata-mata no Mundial norte e centro-americano, já ficámos sem dois ícones da competição, uma seleção tetracampeã e outra que é muitas vezes apelidada como a melhor equipa dos Mundiais sem nunca ter ganho algum. A Mannschaft foi muito mais fiel a Nagelsmann, treinador de clube feito selecionador, do que aos pergaminhos competitivos de outras eras. O selecionador germânico teve algumas decisões pouco sensatas ao longo deste período, como colocar o melhor médio da equipa a partir da lateral-direita, não apostando em qualquer alternativa para a posição na convocatória. Sendo certo que, com bola, Kimmich está no corredor central a maior parte das vezes, não exerce a função de raiz e ainda acaba demasiado exposto no espaço nas costas quando é hora de fechar. O jogo alemão, apesar do talento à disposição do treinador, foi relativamente previsível, apesar de alguns bons momentos nas duas primeiras partidas. O encaixe dos virtuosos Wirtz e Musiala não resultou (e face ao Paraguai, até buscou a solução Undav + Havertz, sem qualquer ponta de sucesso), Pavlović foi solução com escassez criativa, Havertz desmultiplicou-se em funções (ora mais baixo em apoio, ora a finalizar centros laterais) e Nmecha até sai, possivelmente, como um dos jogadores mais valorizados, pelo que fez nos encontros iniciais. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Leroy Sané, à direita, foi desvantagem competitiva permanente – estranha insistência de Nagelsmann – e até mesmo as dinâmicas do lado esquerdo não foram sempre sinónimas de vantagem – Brown até mostrou alternância, mas foi perdendo impacto nos jogos e Wirtz aberto não dá tantas soluções. Defensivamente, vimos uma equipa mais irregular, quer a fechar a área (Neuer já não dá a vantagem do passado), quer a tapar o espaço por fora depois de perder a bola. Do banco, ainda saíram alternativas impactantes nos primeiros desafios (Undav ou Amiri), mas até esse jogo de cintura foi de pavio curto. Terminar um Mundial numa sucessão de cruzamentos para a área de um Paraguai que resiste estoicamente atrás não foi definitivamente a melhor solução. Já os Países Baixos mostraram que são, já de há uns bons anos a esta parte, quase uma antítese do que Rinus Michels ou Cruijff preconizavam. Claro que não faltaram bons momentos de associação ofensiva e jogadas bem elaboradas, numa equipa cujo talento e recurso técnico do meio-campo em diante impressiona. Mas ficou sempre essa impressão de bloqueio perante adversários mais bem arrumados defensivamente (Japão, como exemplo), além do temor a um jogo associativo marroquino que levou a que Ronald Koeman optasse por uma linha de 5 atrás e cedesse a iniciativa aos magrebinos. Era natural que tivesse cautelas, atendendo ao desequilíbrio desta equipa em transição defensiva, mas abdicar das melhores características do jogo neerlandês de base voltou a significar uma «traição» identitária e histórica sem qualquer consequência positiva. Marrocos, Paraguai e sobre como competir/ganhar em registos (bem) diferentes A seleção marroquina tem sido neste torneio uma das mais belas peças de arte em movimento. Há muita técnica nesta equipa, que estabelece um jogo de relações que permite flutuação permanente nos movimentos de alguns elementos. Ounahi é um desses criadores, que parte do corredor central, mas que ora cai próximo de um lado do campo, ora do outro, para ajudar a gerar superioridades e estar sempre em contacto com bola. A visão de jogo, movimento no espaço e passe para a frente do jogador do Girona tornam-no diferenciado.

Beneficia de um eixo muito bem estruturado – entre o imponente El Aynaoui e o cerebral Bouaddi – das dinâmicas bem trabalhadas e alternadas entre Hakimi e Brahim Díaz do lado direito, à mobilidade de Saibari e ao jogo de fora para dentro do «falso extremo» El Khannouss. Também na capacidade de pressão, a espaços, e no controlo do espaço defensivo (Diop e Riad impuseram-se a Brobbey), Mohamed Ouahbi soube encontrar o equilíbrio certo para tornar este Marrocos ainda mais competitivo que o de 2022. O Paraguai de Gustavo Alfaro segue um traço diferente: é uma equipa feita de argumentos para resistir sem bola, quer com defesa a 4 ou adicionando um elemento extra à linha mais recuada, sendo que os alas/extremos têm um papel fundamental a ajudar por fora a defender (Almirón e Galarza destacaram-se nesse sentido). Os centrais costumam ser imponentes na defesa da área, perante a insistência em cruzamentos ou em duelos, os laterais são muito competitivos (sobretudo Cáceres, à direita), os médios estão sempre próximos da zona defensiva (Cubas em evidência) e ainda existem jogadores para dar alguma continuidade ofensiva (os mais técnicos Enciso ou Maurício, além de atacantes combativos como Ávalos ou Caballero). Da terra batida para o topo do mundo, uma equipa que honra o legado histórico da famosa Itália da América do Sul.