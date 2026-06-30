Haaland leva os vikings da Noruega aos oitavos de final do Mundial 2026

A Noruega garantiu presença nos oitavos de final do Mundial2026 de futebol, marcando encontro com o Brasil, ao bater a Costa do Marfim por 2-1, em jogo dos 16 avos de final da competição.

No Estádio AT&T, em Arlington, um golo de Erling Haaland, aos 86 minutos, desfez o empate no encontro e apurou a seleção nórdica para a próxima ronda.

O jogo começou com um grande golo de Antonio Nusa, aos 39 minutos, que rematou cruzado a partir da esquer

Aos 74 minutos, Amad Diallo, lançado na segunda parte, conseguiu chegar ao empate após uma brilhante jogada individual. Partiu do corredor direito, fintou vários adversários e marcou o golo do empate.

A grande figura da seleção da Noruega acabou por decidir o jogo, num golo em que teve apenas de encostar, após cruzamento de Patrick Berg.

Nos oitavos de final, a seleção da Noruega vai defrontar no domingo, em East Rutheford, o Brasil, que na segunda-feira bateu o Japão, por 2-1.