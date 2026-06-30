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Mundial 2026
Mais uma decisão nos penáltis: Marrocos elimina os Países Baixos
30 jun, 2026 - 05:04 • Rita Vila Real
Depois do empate de 1-1 cunhado nos descontos, foi nas grandes penalidades que a seleção marroquina derrotou a formação neerlandesa e garantiu os oitavos de final.
Marrocos carimbou a passagem aos oitavos de final depois de eliminar os Países Baixos nas grandes penalidades, esta madrugada.
Aos 72 minutos, a seleção dos Países Baixos inaugurou o marcador com assinatura de Cody Gakpo, extremo do Liverpool.
A passagem aos oitavos parecia já uma garantia para a formação neerlandesa mas, já nos descontos da partida, Marrocos fez o empate pelo defesa central do Fulham Issa Diop.
Depois de um prolongamento sem golos, foi nos penáltis que o resultado ficou decidido. Os Países Baixos começaram com vantagem na primeira tentativa, mas só conseguiram dois golos. Saibari conseguiu carimbar o terceiro da seleção marroquina, que fez a festa pela passagem à próxima fase.
Marrocos defronta agora o Canadá nos oitavos de final. A partida está marcada para o dia 4 de julho.
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