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Mais uma decisão nos penáltis: Marrocos elimina os Países Baixos

30 jun, 2026 - 05:04 • Rita Vila Real

Depois do empate de 1-1 cunhado nos descontos, foi nas grandes penalidades que a seleção marroquina derrotou a formação neerlandesa e garantiu os oitavos de final.

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Marrocos carimbou a passagem aos oitavos de final depois de eliminar os Países Baixos nas grandes penalidades, esta madrugada.

Aos 72 minutos, a seleção dos Países Baixos inaugurou o marcador com assinatura de Cody Gakpo, extremo do Liverpool.

A passagem aos oitavos parecia já uma garantia para a formação neerlandesa mas, já nos descontos da partida, Marrocos fez o empate pelo defesa central do Fulham Issa Diop.

Depois de um prolongamento sem golos, foi nos penáltis que o resultado ficou decidido. Os Países Baixos começaram com vantagem na primeira tentativa, mas só conseguiram dois golos. Saibari conseguiu carimbar o terceiro da seleção marroquina, que fez a festa pela passagem à próxima fase.

Marrocos defronta agora o Canadá nos oitavos de final. A partida está marcada para o dia 4 de julho.

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