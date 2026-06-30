Mais uma decisão nos penáltis: Marrocos elimina os Países Baixos

Marrocos carimbou a passagem aos oitavos de final depois de eliminar os Países Baixos nas grandes penalidades, esta madrugada.

Aos 72 minutos, a seleção dos Países Baixos inaugurou o marcador com assinatura de Cody Gakpo, extremo do Liverpool.

A passagem aos oitavos parecia já uma garantia para a formação neerlandesa mas, já nos descontos da partida, Marrocos fez o empate pelo defesa central do Fulham Issa Diop.

Depois de um prolongamento sem golos, foi nos penáltis que o resultado ficou decidido. Os Países Baixos começaram com vantagem na primeira tentativa, mas só conseguiram dois golos. Saibari conseguiu carimbar o terceiro da seleção marroquina, que fez a festa pela passagem à próxima fase.

Marrocos defronta agora o Canadá nos oitavos de final. A partida está marcada para o dia 4 de julho.