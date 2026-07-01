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Newsletter Mundial 2026
🚀 A volta ao Mundial em 90 segundos #20: a bola chega aos pés dos "9" e grita golo
01 jul, 2026 - 11:30 • Inês Braga Sampaio
Os goleadores continuam a fazer mossa no Mundial 2026, que viu os teóricos favoritos seguir em frente na terça-feira. Leia sobre Haaland, Mbappé e uma história do Mundial 2006 e ainda uma tragédia de 1994 nesta newsletter.
Há movimentos que se treinam com tamanha frequência que se tornam memória muscular, automáticos. Nem temos de pensar em como fazer, por vezes nem temos de pensar; apenas fazemos. É como andar, correr, pedalar. É como a bola que chega ao pé preferencial de um ponta de lança e nem tem de se enroscar ou ajustar a trajetória — simplesmente toca-lhes e, como que de memória muscular, lança-se para o interior da baliza.
Foi assim nos pés de Erling Braut Haaland, que apurou a Noruega para os oitavos de final do Mundial 2026 com um golo em que só teve de aparecer no sítio certo, nem precisou de rematar bem. A bola viu-o e soube que tinha de dar golo. Foi como o disparo que saiu dos pés de Kylian Mbappé e, mesmo com o capitão da seleção francesa já em desequilíbrio, desenhou a trajetória necessária para escapar a botas e pontas de dedos esticadas e ir aninhar-se no fundo das redes. O dia 20 foi o dia dos pontas de lança: de Haaland, de Mbappé, dos mexicanos Julián Quiñones e Raúl Jiménez.
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Esta quarta-feira será palco para mais goleadores brilharem: Harry Kane e Yoane Wissa, no Inglaterra-República Democrática do Congo; Romelu Lukaku e Ismaïla Sarr, no Bélgica-Senegal; Folarin Balogun e Ermin Mahmic, no Estados Unidos da América-Bósnia e Herzegovina.
Será quinta-feira o dia do ponta de lança titular de Portugal, Cristiano Ronaldo, voltar a brilhar? Ou terão outros de pegar na batuta dos golos? São perguntas para mais lá para a frente. Quem tem plena confiança no número 7 é Ian Rosário, o wrestler que quer ser o "Cristiano Ronaldo da WWE e o primeiro campeão português, entrevistado por Bola Branca.
Ainda assim, vale espreitar os problemas e as questões da seleção portuguesa que só parecem aumentar de jogo para jogo.
🕹️ O futebol foi isto
- Costa do Marfim 1-2 Noruega: num duelo muito equilibrado, os africanos foram superiores, mas acabaram derrotados. Nusa adiantou a Noruega aos 39' e Diallo fez o empate numa grande jogada individual (74'). Ao cair do pano (86'), porém, a bola encontrou Haaland na área e, de memória, apesar do toque desajeitado do goleador, seguiu caminho para a baliza.
- França 3-0 Suécia: o Mbappé-Gyökeres só deu Mbappé... e muito Olise. O capitão da seleção francesa bisou aos 45' e 74' e Barcola completou aos 53', tendo duas assistências saído dos pés de Olise. Esta França está a voar e o primeiro golo até resultou num abraço de Mbappé a Deschamps, que perdera a mãe na semana anterior.
- México 2-0 Equador: França para aqui, Argentina para ali, mas o anfitrião México continua a vencer sem sofrer golos. Os atiradores de serviço foram Quiñones (22') e o ex-Benfica Jiménez (31'), perante um Equador que ainda viu Hincapié (90+5') ser expulso por causa da nova "Lei Prestianni".
🎨 Si yo fuera Maradona
… seria Michael Olise. Que bem joga o craque do Bayern de Munique. Até pode não falar francês, mas o futebol é língua universal e, dentro de campo, Olise fala fluentemente com Mbappé, Dembélé, Barcola, como evidenciam os passes a rasgar para os primeiro e terceiro golos da França. Não marcou (esteve perto, com uma bicicleta espetacular), mas pezinhos de mel do anglo-francês valem-lhe a liderança dos melhores assistentes do Mundial 2026, com cinco passes para golo.
🎙️ Fala que tu falas bem
“Se me perguntassem se eu teria feito a mesma coisa para provocar a expulsão dele? Sim, teria." Wayne Rooney recorda o Portugal-Inglaterra do Mundial 2006 e aquela piscadela de olho de Cristiano Ronaldo depois de forçar o cartão vermelho direto ao então companheiro no Manchester United, e admite que teria feito igual.
💾 As nossas histórias
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🔦 Uma sugestão
Já aqui falámos da Colômbia dos anos 90, e das consequências da má prestação no Mundial 1994, mas o "The Athletic" conta a história da morte de Andrés Escobar, nas palavras do irmão. Um relato emocionante que vale a pena ler.
🎲 O que vem aí
- Inglaterra-RD Congo, 17h00 (SportTV5)
- Bélgica-Senegal, 21h00 (SportTV5, RTP, LiveModeTV)
- EUA-Bósnia e Herzegovina, 01h00 (SportTV5)
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