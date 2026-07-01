🚀 A volta ao Mundial em 90 segundos #21: a bola chega aos pés dos "9" e grita golo

Há movimentos que se treinam com tamanha frequência que se tornam memória muscular, automáticos. Nem temos de pensar em como fazer, por vezes nem temos de pensar; apenas fazemos. É como andar, correr, pedalar. É como a bola que chega ao pé preferencial de um ponta de lança e nem tem de se enroscar ou ajustar a trajetória — simplesmente toca-lhes e, como que de memória muscular, lança-se para o interior da baliza.

Foi assim nos pés de Erling Braut Haaland, que apurou a Noruega para os oitavos de final do Mundial 2026 com um golo em que só teve de aparecer no sítio certo, nem precisou de rematar bem. A bola viu-o e soube que tinha de dar golo. Foi como o disparo que saiu dos pés de Kylian Mbappé e, mesmo com o capitão da seleção francesa já em desequilíbrio, desenhou a trajetória necessária para escapar a botas e pontas de dedos esticadas e ir aninhar-se no fundo das redes. O dia 21 foi o dia dos pontas de lança: de Haaland, de Mbappé, dos mexicanos Julián Quiñones e Raúl Jiménez.

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Esta quarta-feira será palco para mais goleadores brilharem: Harry Kane e Yoane Wissa, no Inglaterra-República Democrática do Congo; Romelu Lukaku e Ismaïla Sarr, no Bélgica-Senegal; Folarin Balogun e Ermin Mahmic, no Estados Unidos da América-Bósnia e Herzegovina.

Será quinta-feira o dia do ponta de lança titular de Portugal, Cristiano Ronaldo, voltar a brilhar? Ou terão outros de pegar na batuta dos golos? São perguntas para mais lá para a frente. Quem tem plena confiança no número 7 é Ian Rosário, o wrestler que quer ser o "Cristiano Ronaldo da WWE e o primeiro campeão português, entrevistado por Bola Branca.

Ainda assim, vale espreitar os problemas e as questões da seleção portuguesa que só parecem aumentar de jogo para jogo.

🕹️ O futebol foi isto

Costa do Marfim 1-2 Noruega: num duelo muito equilibrado, os africanos foram superiores, mas acabaram derrotados. Nusa adiantou a Noruega aos 39' e Diallo fez o empate numa grande jogada individual (74'). Ao cair do pano (86'), porém, a bola encontrou Haaland na área e, de memória, apesar do toque desajeitado do goleador, seguiu caminho para a baliza.

França 3-0 Suécia: o Mbappé-Gyökeres só deu Mbappé... e muito Olise. O capitão da seleção francesa bisou aos 45' e 74' e Barcola completou aos 53', tendo duas assistências saído dos pés de Olise. Esta França está a voar e o primeiro golo até resultou num abraço de Mbappé a Deschamps, que perdera a mãe na semana anterior.

México 2-0 Equador: França para aqui, Argentina para ali, mas o anfitrião México continua a vencer sem sofrer golos. Os atiradores de serviço foram Quiñones (22') e o ex-Benfica Jiménez (31'), perante um Equador que ainda viu Hincapié (90+5') ser expulso por causa da nova "Lei Prestianni".

🎨 Si yo fuera Maradona

… seria Michael Olise. Que bem joga o craque do Bayern de Munique. Até pode não falar francês, mas o futebol é língua universal e, dentro de campo, Olise fala fluentemente com Mbappé, Dembélé, Barcola, como evidenciam os passes a rasgar para os primeiro e terceiro golos da França. Não marcou (esteve perto, com uma bicicleta espetacular), mas pezinhos de mel do anglo-francês valem-lhe a liderança dos melhores assistentes do Mundial 2026, com cinco passes para golo.

🎙️ Fala que tu falas bem

“Se me perguntassem se eu teria feito a mesma coisa para provocar a expulsão dele? Sim, teria." Wayne Rooney recorda o Portugal-Inglaterra do Mundial 2006 e aquela piscadela de olho de Cristiano Ronaldo depois de forçar o cartão vermelho direto ao então companheiro no Manchester United, e admite que teria feito igual.

💾 As nossas histórias

🔦 Uma sugestão

Já aqui falámos da Colômbia dos anos 90, e das consequências da má prestação no Mundial 1994, mas o "The Athletic" conta a história da morte de Andrés Escobar, nas palavras do irmão. Um relato emocionante que vale a pena ler.

🎲 O que vem aí

Inglaterra-RD Congo , 17h00 (SportTV5)

, 17h00 (SportTV5) Bélgica-Senegal , 21h00 (SportTV5, RTP, LiveModeTV)

, 21h00 (SportTV5, RTP, LiveModeTV) EUA-Bósnia e Herzegovina, 01h00 (SportTV5)

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