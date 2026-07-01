📝 ​As notas do Sousa, dia 20: do "cielito lindo" de Mora a uma França intimidante, com um "engano" de Haaland

Depois de Marrocos e Colômbia, o México: o segredo está na fluidez O "Cielito Lindo", canção tradicional mexicana do século XIX, foi passando de geração em geração até se tornar também num ícone dos estádios naquele país. A música pede que se cante para "alegrar os corações" e é um ótimo "leitmotiv" para o futebol praticado pelo México de Javier Aguirre neste Mundial. A equipa tricolor fez uma fase de grupos muito sólida e eliminou com classe o Equador nos 16 avos de final, com base num modelo fluído a nível atacante, com capacidade para atrair e bater de formas diversas a pressão do rival e sabendo utilizar os jogadores mais criativos em zonas distintas daquelas em que partem. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Roberto Alvarado, canhoto de amplos predicados, começa à direita, mas foi participar na génese do 1-0 na meia-esquerda e não foi a única vez que foi ligar jogo ao outro lado. Estabeleceu ótimas relações com o cerebral Erik Lira, médio com grande sentido posicional e capacidade de passe e soube envolver o lateral Jorge Sánchez e o "mago" Gilberto Mora, talento de 17 anos que andou por toda a zona dos três quartos do campo a espalhar magia no passe, em condução, drible e testando o remate. Também Julián Quiñones, figura goleadora desta equipa, participou nessa "roda viva", com os seus movimentos da esquerda para dentro, evidenciando critério no último passe e capacidade de rutura nas costas da defesa – mais um golo no torneio. Foi complemento importante para um Raúl Jiménez que demonstra inteligência na ligação e fineza no remate. Junte-se a isso uma equipa coletivamente disposta a condicionar o rival na primeira meia hora com uma pressão bem trabalhada e com bons mecanismos para defender entre linha de 4 e 5 atrás (com recuo de Alvarado). Aguirre construiu máquina flutuante e frenética a atacar, mas que mantém princípios sagrados de como bem defender – grande prova também do guarda-redes Rangel e dos centrais mexicanos, a tapar a área.

O quarteto fantástico sabe arrombar portas improvisadas A França assusta e razões de sobra têm os treinadores adversários para adaptarem até os jogadores mais ofensivos a tarefas desconfortáveis como defender mais baixo no terreno ou pressionar sem bola. Ver Viktor Gyökeres a funcionar como mais um médio no momento defensivo, numa tentativa de bloquear a ligação ofensiva gaulesa, teve tanto de desesperante como de emocionante – no reconhecer da disponibilidade física e mental para tarefa tão contranatura. Não foi o único e se a estratégia sueca deu resultado até ao minuto 20, até nalgumas saídas em profundidade, não se traduziu em perigo efetivo e teve o nefasto condão de cansar os nórdicos. Em particular depois da pausa para publicidade da primeira parte, os franceses foram (uma vez mais) avassaladores nas saídas para o ataque. Com Olise mais presente nas entrelinhas, com mais espaço para deliberar, desequilibrar no passe e arriscar no remate, o jogo tornou-se numa sessão de tiro à baliza sueca. Sucederam-se as oportunidades, com lances espetaculares do craque do Bayern (ia marcando um dos melhores golos de sempre dos Mundiais), a habitual facilidade de Mbappé em encontrar o caminho para a baliza e outras situações geradas pelas aproximações à frente de Koundé, Digne ou Rabiot, além de chances claras criadas por Dembélé ou Barcola. Mas foi Olise a grande estrela deste encontro, por mais que Mbappé tenha apontado dois golos. A forma como serviu dois passes incríveis entrelinhas para o segundo e terceiro golos, como desequilibrou em progressão, condução e como esperou sempre o timing certo para deixar a bola nos colegas são exemplificativas do estatuto de jogador de topo mundial que atingiu de forma indiscutível esta temporada. Só faltou mesmo outra pontaria na definição para superar o guardião Zetterström, figura inequívoca da Suécia por ter evitado um esmagamento no resultado.