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Mundial 2026

Beccacece deixa seleção do Equador após eliminação do Mundial 2026

01 jul, 2026 - 15:14 • Inês Braga Sampaio

Seleção equatoriana chegou à fase a eliminar pela segunda vez na sua história. Treinador argentino não renova contrato, que terminava com o Campeonato do Mundo.

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Sebastián Beccacece já não é selecionador do Equador. O contrato do argentino terminou com a eliminação do Mundial 2026.

"É uma noite triste para todo o povo equatoriano. Tínhamos uma grande ilusão e uma grande expectativa. Melhorámos muito desde que chegámos, mas não cumprimos o objetivo de fazer o nosso melhor Mundial. O meu contrato terminava com esta competição e não vamos continuar", disse Beccacece, na madrugada desta quarta-feira, após a derrota (3-0) diante do México, nos 16 avos de final do Campeonato do Mundo.

Este não foi o melhor Mundial da história do Equador, mas foi o segundo melhor. A equipa sul-americana chegou à fase a eliminar, como em 2006 (em que se passava diretamente para os oitavos de final), no entanto, ganhou apenas um jogo em vez dos dois que vencera há 20 anos.

A equipa equatoriana arrancou a fase de grupos com uma derrota diante da Costa do Marfim, por 1-0, e depois cedeu um empate, sem golos, diante de Curaçao. Na última jornada, tinha uma montanha para escalar: para sonhar com a passagem, teria de vencer a Alemanha. Assim fez, com reviravolta, num dos jogos mais emocionantes do Mundial 2026. Nos 16 avos de final, contudo, caiu diante do México, por 3-0.

Curiosamente, as três equipas do Grupo E foram eliminadas nos "16 avos". A Alemanha perdeu com o Paraguai, nas grandes penalidades, e a Costa do Marfim foi eliminada pela Noruega, com uma derrota por 2-1.

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