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Mundial 2026

França "arranca" a máscara a Gyökeres e segue para os oitavos

01 jul, 2026 - 05:11 • Rita Vila Real

Mbappé e Barcola levaram a seleção gaulesa à vitória frente a uma Suécia sem golos. Nos oitavos de final, a França defronta o Paraguai.

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A França venceu a Suécia por 3-0, esta madrugada, e qualificou-se, desta forma, para os oitavos de final do Mundial 2026, que decorre nos EUA, México e Canadá.

A estrela francesa Kylian Mbappé começou a traçar o rumo do jogo aos 45 minutos. Pouco depois, o ponta de lança do Real Madrid bisou, mas pelo meio Bradley Barcola, extremo do Paris Saint Germain também contribuiu para a superioridade gaulesa.

Sem resposta da Suécia, que fez apenas três remates à baliza, os nórdicos ficam pelo caminho.

Nos oitavos de final, a seleção francesa defronta o Paraguai, que eliminou a gigante Alemanha da competição.

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