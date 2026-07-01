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Mundial 2026
França "arranca" a máscara a Gyökeres e segue para os oitavos
01 jul, 2026 - 05:11 • Rita Vila Real
Mbappé e Barcola levaram a seleção gaulesa à vitória frente a uma Suécia sem golos. Nos oitavos de final, a França defronta o Paraguai.
A França venceu a Suécia por 3-0, esta madrugada, e qualificou-se, desta forma, para os oitavos de final do Mundial 2026, que decorre nos EUA, México e Canadá.
A estrela francesa Kylian Mbappé começou a traçar o rumo do jogo aos 45 minutos. Pouco depois, o ponta de lança do Real Madrid bisou, mas pelo meio Bradley Barcola, extremo do Paris Saint Germain também contribuiu para a superioridade gaulesa.
Sem resposta da Suécia, que fez apenas três remates à baliza, os nórdicos ficam pelo caminho.
Nos oitavos de final, a seleção francesa defronta o Paraguai, que eliminou a gigante Alemanha da competição.
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