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Mundial 2026

Kane livra Inglaterra do susto e está nos oitavos

01 jul, 2026 - 19:06 • Carlos Calaveiras

RD Congo marcou primeiro, mas não segurou a vantagem e cai nos 16 avos de final.

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A Inglaterra derrotou e eliminou a RD Congo, por 2-1, em partida dos 16 avos de final do Mundial 2026.

Em destaque esteve Harry Kane. O avançado do Bayern Munique bisou e assinou a remontada na segunda parte.

O avançado inglês passa a somar 13 golos em Mundiais.

A equipa africana tinha marcado primeiro, por Cipenga, aos sete minutos.

A seleção dos três leões teve mais remates (16-7), mais oportunidades e mais posse de bola.

O próximo adversário de Inglaterra vai ser o México.

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  • 01 jul, 2026
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