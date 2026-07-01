- Bola Branca 18h14
- 01 jul, 2026
-
Em Destaque
Mundial 2026
Kane livra Inglaterra do susto e está nos oitavos
01 jul, 2026 - 19:06 • Carlos Calaveiras
RD Congo marcou primeiro, mas não segurou a vantagem e cai nos 16 avos de final.
A Inglaterra derrotou e eliminou a RD Congo, por 2-1, em partida dos 16 avos de final do Mundial 2026.
Em destaque esteve Harry Kane. O avançado do Bayern Munique bisou e assinou a remontada na segunda parte.
O avançado inglês passa a somar 13 golos em Mundiais.
A equipa africana tinha marcado primeiro, por Cipenga, aos sete minutos.
A seleção dos três leões teve mais remates (16-7), mais oportunidades e mais posse de bola.
O próximo adversário de Inglaterra vai ser o México.
Tópicos
- Bola Branca 18h14
- 01 jul, 2026
-
Comentários