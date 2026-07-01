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Mundial 2026

México vence Equador e segue em frente no Mundial

01 jul, 2026 - 05:12 • Rita Vila Real

O mau tempo na Cidade do México não impediu os anfitriões de continuarem a festa do Mundial, com um triunfo por 2-0 frente ao Equador.

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O México venceu o Equador por 2-0, esta madrugada, e conseguiu, assim, garantir a passagem aos oitavos de final do Mundial de Futebol, que decorre naquele país e no Canadá e EUA.

A jogar em casa, a seleção mexicana inaugurou o marcador na primeira parte, com assinatura de Julián Quiñones. O ex-Benfica Raúl Jiménez fez o segundo golo da seleção mexicana.

O Equador fez apenas um remate à baliza. Já nos descontos, o equatoriano Piero Hincapié, defesa do Arsenal, foi expulso com cartão vermelho.

O apito inicial na capital mexicana teve o atraso de uma hora devido a uma tempestade.

O adversário da seleção mexicana é conhecido depois da disputa entre Inglaterra e a República Democrática do Congo, esta quarta-feira às 17h00 (hora portuguesa).

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