Portugal no caminho certo para a final? Os Simpsons dizem que sim

Desde então, a imagem tem sido recuperada em vários Mundiais, mas voltou a ganhar força nas últimas semanas, à medida que ambas as seleções continuam em prova.

A teoria baseia-se numa cena do episódio "The Cartridge Family", emitido em 1997, onde surge um anúncio de um jogo de futebol lendário entre as seleções de Portugal e do México, disputado na fictícia cidade de Springfield, nos EUA.

Sempre que há um grande evento desportivo, "Os Simpsons" voltam a ser chamados à conversa. Desta vez, a série de animação é apontada nas redes sociais como tendo previsto uma final entre Portugal e México no Mundial 2026.

Os empates contra RD Congo e Colômbia aumentaram a desconfiança sobre o desempenho da equipa de Roberto Martínez, porém, poderá estar mesmo tudo bem alinhado para o sucesso da seleção.

Após o México ter vencido o seu grupo, a única forma das seleções coincidirem na final era precisamente com o segundo lugar da seleção portuguesa.

Estando já tudo alinhado, "basta" as seleções vencerem todos os jogos até à final para cumprirem a profecia.

Para quem se questiona sobre o resultado do jogo nos Simpsons, nem tudo são previsões animadoras.

No episódio, a partida não tem um vencedor, depois de uma onda de confusão e violência generalizada nas bancadas — e após os adeptos norte-americanos classificarem o futebol como “muito aborrecido”.

Ainda assim, as coincidências continuam a alimentar a imaginação dos adeptos. Com Portugal e México ainda a sonharem com uma presença na final, a imagem multiplicou-se nas redes sociais e tornou-se em mais um dos muitos episódios em que "Os Simpsons" são associados a supostas previsões do futuro.

*Editado por Ana Kotowicz

