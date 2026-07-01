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Mundial 2026

Seleção já está no hotel em Toronto

01 jul, 2026 - 20:10 • Carlos Calaveiras

Roberto Martinez e Vitinha vão falar em breve aos jornalistas.

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A seleção portuguesa chegou ao hotel em Toronto, no Canadá.

Há centenas de portugueses nas imediações do hotel à espera da comitiva, mas não foi possível grande interação.

A equipa das quinas veio por um caminho alternativo e fintou os emigrantes lusos.

O selecionador Roberto Martinez e o médio Vitinha vão estar na conferência de imprensa no estádio de antevisão da partida contra a Croácia.

A partida entre Portugal e Croácia está marcado para sexta-feira, a partir das 00h00, hora portuguesa.

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