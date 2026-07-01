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Mundial 2026

Todos disponíveis para jogo contra Croácia

01 jul, 2026 - 23:23 • Carlos Calaveiras

A partida contra os croatas está marcada para as 00h00 desta sexta-feira.

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O último treino da seleção antes da partida contra a Croácia para os 16 avos de final do Mundial 2026 teve todos os disponíveis.

A equipa das quinas chegou esta quarta-feira a Toronto.

A partida contra a Croácia está marcada para as 00h00 de sexta-feira. Quem vencer segue em frente, quem perder vai para casa.

Há uma ameaça de tempestade para a hora do jogo.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, está a assistir ao apronto.

O selecionador Roberto Martinez acredita que agora começa o verdadeiro Mundial, garante que a equipa está preparada e elogia a Croácia.

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  • 01 jul, 2026
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