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Mundial 2026
Todos disponíveis para jogo contra Croácia
01 jul, 2026 - 23:23 • Carlos Calaveiras
A partida contra os croatas está marcada para as 00h00 desta sexta-feira.
O último treino da seleção antes da partida contra a Croácia para os 16 avos de final do Mundial 2026 teve todos os disponíveis.
A equipa das quinas chegou esta quarta-feira a Toronto.
A partida contra a Croácia está marcada para as 00h00 de sexta-feira. Quem vencer segue em frente, quem perder vai para casa.
Há uma ameaça de tempestade para a hora do jogo.
O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, está a assistir ao apronto.
O selecionador Roberto Martinez acredita que agora começa o verdadeiro Mundial, garante que a equipa está preparada e elogia a Croácia.
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- Bola Branca 18h14
- 01 jul, 2026
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