Vitinha. "Temos um jogo muito difícil”

O médio Vitinha espera um jogo muito difícil contra a Croácia e lembra que já vários favoritos tiveram dificuldades para seguir em frente.

Parecido com Modric?

"Antes falei disso, é uma grande referência para todos e para mim como médio ainda mais. Já joguei contra ele e trocámos camisola. Falar de semelhanças não gosto, deixa para as pessoas. Posso dizer que é um prazer jogar contra ele, espero que amanhã saia um bocado mais triste que eu."

Favoritismo

"Temos um jogo muito difícil amanhã. Não vi ainda muitos jogos. Se passarmos, vamos ver as outras seleções. Não pensamos já nos possíveis adversários, é difícil a todos passar. Temos de estar preparados amanhã para a Croácia."

Modric e Ronaldo, um fará a despedida de Mundiais

"São duas grandes referências do futebol Mundial. Tive o prazer de partilhar com Ronaldo coisas do dia a dia. É um prazer e motivo de orgulho. Gostava de partilhar mais com Modric, mas o que vi é que é um tipo muito simpático. Além dos jogadores que são, são grandes pessoas também. Um terá de acabar este trajeto e espero que seja o Modric."

Dificuldades

"Houve muitos jogos em que foi muito difícil para a equipa favorita ganhar. Podia dizer dois, três ou quatro jogos. Então aí vê-se que vai ser muito difícil para todas as equipas passar. Os nossos últimos jogos não foram o ideal, não foram o esperado, mas há tempo para melhorar. Sabemos o que podemos melhorar como equipa e vamos fazê-lo, estaremos melhor ofensivamente e assim mais perto de passar à seguinte fase."