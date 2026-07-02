Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 02 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mundial 2026

"A última dança". Irmã garante que Ronaldo se despede da seleção após o Mundial 2026

02 jul, 2026 - 21:59 • Eduardo Soares da Silva

Questionada em Toronto, antes do jogo frente à Croácia, se seria possível imaginar Cristiano Ronaldo no Euro 2028, Kátia Aveiro acredita "que chegou a despedida": "Vai ser difícil encontrar alguém como ele."

A+ / A-

Cristiano Ronaldo deverá despedir-se da seleção nacional após o Mundial 2026. Quem o garante é a irmã do capitão da seleção, em declarações aos jornalistas junto ao hotel em Toronto, antes do jogo dos 16 avos de final da prova frente à Croácia.

Questionada diretamente se seria possível imaginar Ronaldo no Euro 2028, Kátia Aveiro diz que "pela informação que tem, podem despedir-se".

"Aproveitem. Espero que não seja hoje, mas está para breve. Eu acredito que é a despedida e vai ser difícil encontrar alguém como ele. Estou a falar da seleção [e não do clube], da informação que tenho de fonte segura", disse.

Momentos antes, Kátia Aveiro já tinha dado a entender que seria o último torneio de Ronaldo: "Temos de aproveitar estes momentos, é a 'last dance' [última dança] para um jogador deles [Luka Modric], ou um dos nossos."

"Foram mais de 20 anos, vencemos tantas vezes, chegamos tão longe", afirma.

Cristiano Ronaldo, de 41 anos, é o único jogador da história a marcar em seis Campeonatos do Mundo de futebol. É o melhor marcador do futebol internacional, com 145 golos em 231 internacionalizações.

O capitão da seleção leva dois golos nos três jogos disputados no Mundial 2026, ambos frente ao Uzbequistão na segunda jornada da fase de grupos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 02 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Como um minuto mudou a vida de milhares de venezuelanos. Sismos "gémeos" foram há uma semana

Sismos na Venezuela

Como um minuto mudou a vida de milhares de venezuelanos. Sismos "gémeos" foram há uma semana

Calor faz aumentar mortes. É possível prevenir?

Calor faz aumentar mortes. É possível prevenir?

Simon procura mãe e irmão nos destroços

Simon procura mãe e irmão nos destroços

Tráfico de crianças é perigo escondido após um sismo

Tráfico de crianças é perigo escondido após um sismo

Criança de três anos resgatada seis dias após os sismos

Criança de três anos resgatada seis dias após os sismo(...)