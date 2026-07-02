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Mundial 2026
"A última dança". Irmã garante que Ronaldo se despede da seleção após o Mundial 2026
02 jul, 2026 - 21:59 • Eduardo Soares da Silva
Questionada em Toronto, antes do jogo frente à Croácia, se seria possível imaginar Cristiano Ronaldo no Euro 2028, Kátia Aveiro acredita "que chegou a despedida": "Vai ser difícil encontrar alguém como ele."
Cristiano Ronaldo deverá despedir-se da seleção nacional após o Mundial 2026. Quem o garante é a irmã do capitão da seleção, em declarações aos jornalistas junto ao hotel em Toronto, antes do jogo dos 16 avos de final da prova frente à Croácia.
Questionada diretamente se seria possível imaginar Ronaldo no Euro 2028, Kátia Aveiro diz que "pela informação que tem, podem despedir-se".
"Aproveitem. Espero que não seja hoje, mas está para breve. Eu acredito que é a despedida e vai ser difícil encontrar alguém como ele. Estou a falar da seleção [e não do clube], da informação que tenho de fonte segura", disse.
Momentos antes, Kátia Aveiro já tinha dado a entender que seria o último torneio de Ronaldo: "Temos de aproveitar estes momentos, é a 'last dance' [última dança] para um jogador deles [Luka Modric], ou um dos nossos."
"Foram mais de 20 anos, vencemos tantas vezes, chegamos tão longe", afirma.
Cristiano Ronaldo, de 41 anos, é o único jogador da história a marcar em seis Campeonatos do Mundo de futebol. É o melhor marcador do futebol internacional, com 145 golos em 231 internacionalizações.
O capitão da seleção leva dois golos nos três jogos disputados no Mundial 2026, ambos frente ao Uzbequistão na segunda jornada da fase de grupos.
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