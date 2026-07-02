🚀 A volta ao Mundial em 90 segundos #22: será o segundo Mundial melhor que o primeiro?

"Começamos o Mundial", declarou Roberto Martínez, na antevisão do jogo com a Croácia. Uma afirmação que levantou sobrancelhas, seguida de um esclarecimento: "O segundo Mundial". Pelos vistos, os três jogos da fase de grupos, que deixaram uma imagem pobre da seleção, foram "preparação" para o "mata-mata" e agora começa a ação a sério. Fica, então, a pergunta: será este segundo Mundial de Portugal melhor que o primeiro?



Já todos discorremos sobre a desilusão que foram dois dos primeiros três jogos da equipa das quinas no Campeonato do Mundo. A falta de variabilidade e dinâmicas ofensivas, a inércia de Cristiano Ronaldo, as fragilidades defensivas frente a República Democrática do Congo.

A goleada ao Uzbequistão que, afinal, não passou de uma daquelas fitas de corretor que ficam mal coladas à página e, se olharmos com atenção, conseguimos ver os erros ortográficos por baixo das falhas do adesivo.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Passemos à frente. Afinal, agora é que começa mesmo o Mundial (o segundo, pronto). E se quer a melhor análise prévia ao duelo dos 16 avos de final com a Croácia, leia a colaboração entre o Diogo Camilo e o comentador Bola Branca Francisco Sousa: o onze provável de Martínez, os pontos fracos dos croatas e as chaves para seguir em frente.

Também vale a pena espreitar o relatório de scouting de João Milton Nunes, que identifica três talentos emergentes da Croácia. Ainda do lado croata, pode ler a entrevista de Pedro Mesquita à embaixadora da Croácia em Portugal, que acredita que Modric vai festejar: Anita vai ver o jogo.

Diga-se ainda que, segundo os "Simpsons", tudo corre como planeado.

O Portugal-Croácia tem relato em direto na Renascença, em mais uma emissão especial de Bola Branca, e acompanhamento ao minuto em rr.pt.

🕹️ O futebol foi isto

Inglaterra 2-1 DR Congo: Cipenga marcou um golo madrugador (7') e a resistência congolesa durou quase até ao fim, mas depois chegou o furação Kane, a bisar aos 75' e 86'. A equipa inglesa mantém a invencibilidade em Mundiais frente a seleções africanas.

Bélgica 3-2 Senegal: Diarra (24') e Sarr (51') fizeram o Senegal sonhar, contudo, já depois de os africanos terem falhado o 3-0, voltou a ser decisiva a entrada de Lukaku, que reduziu aos 86' e acordou a Bélgica. Tielemans aproveitou um erro do guarda-redes senegalês para empatar (89') e, já nos descontos do prolongamento (120+5'), consumou a reviravolta de grande penalidade. O futebol, por vezes, é injusto — mas se não o fosse, também não nos daria "thrillers" como este jogo.

EUA 2-0 Bósnia e Herzegovina: continua o sonho americano. Os EUA chegam ao quinto jogo do Mundial pela segunda vez na sua história (a primeira foi em 2002, quando atingiram os quartos de final). Os bósnios até remataram mais, mas Balogun (45') e Tillman (82') decidiram para os norte-americanos, que, no entanto, perdem Balogun, expulso com vermelho direto, para o duelo com a Bélgica dos oitavos de final.

🎨 Si yo fuera Maradona

… não poderia ser Harry Kane, o que é uma pena, porque é difícil encontrar um ponta de lança tão completo como o inglês. Marca tanto como os "9" que mais marcam e ainda faz de "7", "8", "10" e "11". O capitão da Inglaterra, que está na melhor forma da carreira e já sabe o que é ganhar troféus (que bem lhe fez trocar o Tottenham pelo Bayern), pode ser o Bobby Charlton desta geração e levar os Três Leões ao título, 60 anos depois.

🎙️ Fala que tu falas bem

"Mandem uma desculpa para a escola e deixem os miúdos ver futebol. Vá lá. Há tanta escola para experienciarem, mas o Mundial só acontece de quatro em quatro anos." Thomas Tuchel quer que as crianças faltem às aulas para poderem ver o México-Inglaterra dos oitavos de final, que começa à 1h00 da madrugada de domingo para segunda-feira. Vê-se que não vai ter de ser ele a meter os miúdos na cama depois do jogo.



💾 As nossas histórias

🔦 Uma sugestão

"Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you". Depois de garantir presença nos "oitavos", a seleção inglesa cantou com os seus adeptos o êxito de 1995 "Wonderwall", dos Oasis. Recomendamos os dois ângulos deste momento de união: do relvado e da bancada.

🎲 O que vem aí

Espanha-Áustria , 20h00 (SportTV5)

, 20h00 (SportTV5) Portugal-Croácia , 00h00 (SIC, SportTV5, LiveModeTV)

, 00h00 (SIC, SportTV5, LiveModeTV) Suíça-Argélia, 04h00 (SportTV5)

Acompanhe os noticiários Bola Branca. Saiba tudo sobre o Mundial 2026, resultados e atualizações diárias, em rr.pt.