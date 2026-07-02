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Mundial 2026

Anfitriões norte-americanos garantem passagem aos oitavos de final

02 jul, 2026 - 08:18 • Rita Vila Real

A seleção dos Estados Unidos venceu a Bósnia-Herzegovina por duas bolas a zero. Nos oitavos, os co-anfitriões têm frente-a-frente marcado com a Bélgica.

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Os Estados Unidos da América venceram a Bósnia-Herzegovina por 2-0 nos 16 avos de final do Mundial. Os coanfitriões passam aos oitavos de final e defrontam a Bélgica.

Os norte-americanos tiveram o primeiro golo da competição anulado devido a um fora de jogo, aos 31 minutos. Mesmo a terminar a primeira parte, Folarin Balgogun, ponta de lança do Mónaco, marca aos 45 minutos.

Depois de assegurar a vantagem norte-americana, Balgogun foi expulso com vermelho direto.

Mais um golo anulado para a seleção anfitriã a dez minutos do fim da partida. Dois minutos depois, Malik Tillman, o médio do Bayer Leverkusen, faz o 2-0.

A Bósnia-Herzegovina teve três possibilidades de remate à baliza, mas não conseguiu o golo e termina, assim, a passagem pela competição.

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