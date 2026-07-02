Anita vai ver o jogo. Embaixadora croata acredita que Modrić vai festejar

Anita vai ver o jogo. À meia-noite Anita Tršić vai juntar-se a amigos croatas e portugueses para ver o futebol, assistir ao "mata-mata" entre Portugal e a Croácia que dá acesso aos oitavos de final do Mundial de Futebol.

Com toda a diplomacia, a embaixadora da Croácia acredita que a sua seleção vai ganhar, embora pela diferença mínima...e assume que gostaria de ver Cristiano Ronaldo a titular, para enfrentar Luka Modrić, que em setembro também faz 41 anos.

Nestas declarações à Renascença, num português bem treinado, Anita Tršić admite o favoritismo português, mas vai avisando que a Croácia não tem de jogar com medo. Já subiu ao "pódio" por três vezes, em mundiais.

Enquanto embaixadora da Croácia em Portugal, o que espera deste jogo?

Portugal é uma seleção favorita para ganhar o Mundial, mas nada temos a temer, porque não vamos esquecer que na Croácia, no Mundial de 1998, terminamos em terceiro lugar. E outra vez na Rússia, conquistamos o segundo lugar. E na Catar, em 2022, também terceiro lugar.

Preferia ver Portugal jogar contra a Croácia com ou sem Cristiano Ronaldo?

Com Cristiano Ronaldo, porque temos de outro lado o Luka Modrić. Será um jogo magnífico.

Posso dizer que tenho brincado os meus amigos portugueses da forma seguinte: "Se a Croácia jogar como jogou contra a Gana, temos uma possibilidade de ganhar. E se Portugal jogar como jogou contra a seleção da Colômbia, pode perder".

Anita vai ver o jogo Portugal-Croácia?

Sim, à meia-noite.

Com quem vai ver o jogo?

Com alguns amigos portugueses e croatas...e vamos dar força às duas equipas, Portugal e Croácia.

Se eu lhe pedisse para fazer uma aposta, diria que ganha a Croácia ou Portugal, e por quantos?

Temos todo o respeito pela seleção de Portugal, mas como adepta da Croácia acho que a Croácia vai ganhar. Ao menos por 1-0. Ou 2-1.