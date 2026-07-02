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- 01 jul, 2026
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Portugal-Croácia
Anita vai ver o jogo. Embaixadora croata acredita que Modrić vai festejar
02 jul, 2026 - 06:36 • Pedro Mesquita
Agora é um "mata-mata". Portugal tem mesmo que mostrar tudo o que vale frente à Croácia, se quiser passar aos oitavos de final do Mundial de Futebol. O jogo é em Toronto, com apito inicial à meia-noite de Portugal. Ou seja, milhares de portugueses só vão dormir para lá das duas da manhã, e também a embaixadora da Croácia em Lisboa: Anita Tršić.
Anita vai ver o jogo. À meia-noite Anita Tršić vai juntar-se a amigos croatas e portugueses para ver o futebol, assistir ao "mata-mata" entre Portugal e a Croácia que dá acesso aos oitavos de final do Mundial de Futebol.
Com toda a diplomacia, a embaixadora da Croácia acredita que a sua seleção vai ganhar, embora pela diferença mínima...e assume que gostaria de ver Cristiano Ronaldo a titular, para enfrentar Luka Modrić, que em setembro também faz 41 anos.
Nestas declarações à Renascença, num português bem treinado, Anita Tršić admite o favoritismo português, mas vai avisando que a Croácia não tem de jogar com medo. Já subiu ao "pódio" por três vezes, em mundiais.
Enquanto embaixadora da Croácia em Portugal, o que espera deste jogo?
Portugal é uma seleção favorita para ganhar o Mundial, mas nada temos a temer, porque não vamos esquecer que na Croácia, no Mundial de 1998, terminamos em terceiro lugar. E outra vez na Rússia, conquistamos o segundo lugar. E na Catar, em 2022, também terceiro lugar.
Preferia ver Portugal jogar contra a Croácia com ou sem Cristiano Ronaldo?
Com Cristiano Ronaldo, porque temos de outro lado o Luka Modrić. Será um jogo magnífico.
Posso dizer que tenho brincado os meus amigos portugueses da forma seguinte: "Se a Croácia jogar como jogou contra a Gana, temos uma possibilidade de ganhar. E se Portugal jogar como jogou contra a seleção da Colômbia, pode perder".
Anita vai ver o jogo Portugal-Croácia?
Sim, à meia-noite.
Com quem vai ver o jogo?
Com alguns amigos portugueses e croatas...e vamos dar força às duas equipas, Portugal e Croácia.
Se eu lhe pedisse para fazer uma aposta, diria que ganha a Croácia ou Portugal, e por quantos?
Temos todo o respeito pela seleção de Portugal, mas como adepta da Croácia acho que a Croácia vai ganhar. Ao menos por 1-0. Ou 2-1.
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