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Mundial 2026
Bélgica, com remontada, elimina Senegal
02 jul, 2026 - 00:08 • Carlos Calaveiras
Vitória arrancada a ferros: perdiam 2-0, aos 86 minutos.
A Bélgica vence o Senegal, com reviravolta no prolongamento, e avança para os oitavos de final do Mundial 2026.
Os senegaleses tiveram o pássaro na mão, mas deixaram-no fugir. Estiveram a vencer, por 2-0, até aos 86 minutos, sofreram o empate aos 89 e perderam o jogo, aos 120+5, por Tielemans, de grande penalidade.
Pela equipa africana marcaram Diarra e Sarr, aos 25 e 51 minutos.
Nota para o benfiquista Lukebakio, que entrou aos 56 minutos.
Foi uma partida equilibrada em Seatlle, nos Estados Unidos – dizem as estatísticas – com 19 remates para cada lado e 3-3 em grandes oportunidades.
Com este triunfo dramático, a Bélgica segue para os oitavos de final, onde irá medir forças com o vencedor do encontro entre os Estados Unidos e a Bósnia-Herzegovina.
O Senegal despede-se da competição depois de ter estado a escassos minutos de protagonizar uma das grandes surpresas do torneio.
- Bola Branca 18h14
- 01 jul, 2026
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