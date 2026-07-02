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Mundial 2026
Espanha derrota Áustria e pode ser adversária de Portugal
02 jul, 2026 - 21:58 • Carlos Calaveiras
[em atualização]
A Espanha derrota a Áustria, por 3-0, e vai ser o adversário da equipa das quinas, se Portugal derrotar a Croácia no Mundial 2026.
Os golos da partida foram apontados por Oyarzabal, que bisou, e Porro, ex-Sporting.
Os campeões da Europa em título dominaram a partida no Sofi Stadium em Inglewood, Estados Unidos.
A partida dos oitavos de final com Espanha vs Portugal ou Croácia está marcada para segunda-feira.
De recordar que o Portugal - Croácia está marcado para as 00h00 desta sexta-feira. Ouça o relato na Renascença e acompanhe os melhores momentos em rr.pt.
[em atualização]
- Bola Branca 18h15
- 02 jul, 2026
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