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Mundial 2026
Espanha derrota Áustria e vai ser adversária de Portugal
02 jul, 2026 - 21:58 • Carlos Calaveiras
Os golos da partida foram apontados por Oyarzabal, que bisou, e Porro, ex-Sporting.
A Espanha derrota a Áustria, por 3-0, e vai ser o adversário de Portugal, que derrotou a Croácia (2-1), no Mundial 2026.
Os golos da partida foram apontados por Oyarzabal, que bisou, e Porro, ex-Sporting.
Os campeões da Europa em título dominaram a partida no Sofi Stadium em Inglewood, Estados Unidos.
A partida dos oitavos de final com Espanha vs. Portugal está marcada para segunda-feira, às 20h00. Ouça o relato na Renascença e acompanhe os melhores momentos em rr.pt.
[Notícia atualizada às 9h11 do dia 3 de julho de 2026 com o resultado do Portugal-Croácia]
- Bola Branca 18h15
- 02 jul, 2026
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