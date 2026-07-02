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Mundial 2026

Espanha derrota Áustria e vai ser adversária de Portugal

02 jul, 2026 - 21:58 • Carlos Calaveiras

Os golos da partida foram apontados por Oyarzabal, que bisou, e Porro, ex-Sporting.

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A Espanha derrota a Áustria, por 3-0, e vai ser o adversário de Portugal, que derrotou a Croácia (2-1), no Mundial 2026.

Os golos da partida foram apontados por Oyarzabal, que bisou, e Porro, ex-Sporting.

Os campeões da Europa em título dominaram a partida no Sofi Stadium em Inglewood, Estados Unidos.

A partida dos oitavos de final com Espanha vs. Portugal está marcada para segunda-feira, às 20h00. Ouça o relato na Renascença e acompanhe os melhores momentos em rr.pt.

[Notícia atualizada às 9h11 do dia 3 de julho de 2026 com o resultado do Portugal-Croácia]

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  • 02 jul, 2026
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