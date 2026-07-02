Modrić, o homem que faz o tempo esperar

Há futebolistas que se distinguem pelos números. Outros pelos títulos. E há aqueles que acabam por marcar uma era pela sua forma de jogar. Luka Modrić pertence a essa última categoria. Na madrugada de sexta-feira, frente a Portugal, a Croácia voltará a procurar o seu capitão. Aos 40 anos, o camisola 10 continua a ser o centro de gravidade de uma seleção que aprendeu, há muito, a jogar ao ritmo do seu maestro. Não corre como antes, nem precisa. Continua a pensar um ou dois segundos antes dos outros. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui O Mundial de 2026 deverá ser a despedida de Modrić dos grandes palcos internacionais. No triunfo sobre o Gana, que garantiu o apuramento croata, assistiu Nikola Vlašić para o golo da vitória e tornou-se o jogador mais velho de sempre a fazer uma assistência num Campeonato do Mundo. No final, Zlatko Dalić não escondeu a admiração: "O Luka foi fantástico. Sabe que este é o seu último Mundial e está a dar tudo o que tem."

A história de Modrić começou muito longe dos relvados luxuosos de Madrid. Nasceu em Zadar, em 1985, e a infância foi marcada pela Guerra da Independência da Croácia. O avô foi assassinado por forças sérvias, a família viveu como refugiada e o pequeno Luka passou anos num hotel transformado em abrigo. Enquanto as bombas caíam nas redondezas, jogava futebol no parque de estacionamento. Ali aprendeu a proteger a bola num espaço reduzido, rodeado por carros e paredes. Nunca perdeu esse instinto. Fisicamente franzino, ouviu demasiadas vezes que não tinha corpo para o futebol profissional. Foi emprestado ao Zrinjski Mostar e depois ao Inter Zaprešić antes de se afirmar no Dinamo Zagreb. A técnica sempre falou mais alto do que os músculos. Em 2008 chegou ao Tottenham e sob o comando de Harry Redknapp evoluiu como jogador num contexto mais físico. O técnico recorda que, no início, os colegas não lhe passavam a bola, porque Modrić posicionava-se muito perto dos defesas e tinham medo que o médio perdesse a bola. Porém, quando se aperceberam que a qualidade do croata lhe permitia atuar em espaços tão reduzidos, passaram a procurá-lo incessantemente. Se em Inglaterra refinou o jogo, foi em Espanha que se transformou numa lenda. Quando assinou pelo Real Madrid C.F., muitos consideraram a contratação um erro. Poucos meses depois já comandava o meio-campo dos "merengues". Vieram seis Ligas dos Campeões, vários campeonatos espanhóis e uma coleção de troféus que o colocaram entre os maiores médios da história do clube.

O ponto mais alto da carreira surgiu em 2018. Conduziu a Croácia à primeira final de um Mundial da sua história, venceu a Bola de Ouro do torneio e, meses depois, tornou-se o primeiro jogador, em mais de uma década, a interromper a hegemonia de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo na conquista da Bola de Ouro. Porém a dimensão de Modrić nunca se explicou apenas pelos prémios. Explica-se pela forma como joga. É um médio que raramente acelera sem necessidade, que encontra linhas de passe onde mais ninguém as vê e que consegue controlar a velocidade de um encontro apenas com o primeiro toque. Foi graças a esse estilo que durante anos foi apelidado de "o maestro". Pela seleção croata, tornou-se o jogador com mais internacionalizações da história e o rosto da geração mais bem-sucedida do país. Capitaneou a equipa até à final do Mundial de 2018, ao terceiro lugar em 2022 e, agora, tenta prolongar uma última aventura em 2026. Há muito que Modrić resume a relação que tem com o futebol numa frase simples: "Para mim, o mais importante é sempre a equipa. Trocava todos os prémios individuais por um título mundial com a Croácia."