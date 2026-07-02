📝 Notas do Sousa, dia 21: o "soccer" é fixe e ainda o jogo mais louco do torneio e Harry Kane

EUA e como ter uma das equipas mais consistentes do Mundial Um dos grandes méritos de Mauricio Pochettino foi ter trazido uma competitividade tremenda a esta seleção dos EUA para a fase final do Campeonato do Mundo. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Depois de um período de testes com mais dúvidas do que certezas, mesmo que bons indícios individuais e coletivos a espaços, os norte-americanos têm sido uma das equipas mais interessantes do torneio. Sabem definir uma saída a três, com o lateral Freeman mais centrado, têm Dest e Robinson a "voar" nas alas, Adams na base do meio-campo e McKennie e Tillman como elementos que se infiltram em zonas mais adiantadas e sabem condicionar na pressão. O segundo marcou um excelente golo de livre à Bósnia, esteve na jogada do 1-0 e participa sempre bastante, de trás para a frente, ligando jogo, rompendo no espaço e aparecendo na carreira de tiro. Já McKennie adiciona mobilidade, surge nos três quartos do campo, mete passes de rutura e ainda gera combinações mais aberto. A somar a isso, torneio consistente do talento Pulisic e um Balogun inspirado no ataque ao espaço e finalização – pena que vá falhar os "oitavos", depois da expulsão da última madrugada. Outra nota para o setor defensivo, bastante sólido, e em particular para um nome: o central Tim Ream. Quem diz que tem 38 anos? Hierarquia, classe, leitura posicional e uma ótima saída de bola.

Esses belgas e senegaleses são loucos Bem sei que citar BD belga, como Tintin, seria mais simpático, mas Astérix fica melhor para explicar a loucura que foi o Bélgica-Senegal. Os africanos mereciam ter ganho o jogo: mostraram outra maturidade tática, souberam ter mais paciência a desenvolver os ataques (a espetacular jogada do primeiro golo demorou sensivelmente um minuto a ser construída, de forma apoiada), tiveram nos interiores Habib Diarra e Pape Gueye fonte de criação e chegada, somando um Sadio Mané a um nível alto (metendo-se da esquerda para dentro, mas também ligando ao profícuo lateral-esquerdo Ismail Jakobs) e com Ismaïla Sarr a mostrar notório crescimento no ataque a zonas de finalização – golo impressionante, após passe não menos sensacional desde trás do central Niakhaté. A Bélgica pareceu (quase) sempre perdida no jogo. Não acertava os tempos de pressão, deixava o Senegal construir, não apertava e raramente se fazia aos duelos. Deixou latifúndios de espaço para serem explorados em profundidade e na organização ofensiva nada parecia fazer sentido – novamente com De Ketelaere numa posição que não o favorece, com trocas posicionais para resolver o que não chega por via da criatividade e capacidade de associação.

Rudi Garcia pareceu o mais louco de todos quando retirou De Bruyne e Doku de campo em simultâneo e a equipa não cresceu coletivamente, no imediato. Trossard e Tielemans já andavam às turras (quase literalmente) em campo, quando o efeito das substituições se começou a sentir: o médio do Aston Villa deu passo em frente para tomar peso na criação e chegada a zonas de remate, Diego Moreira e Lukebakio trouxeram agitação e gosto pelo risco, Meunier deu capacidade de cruzamento pela direita e Lukaku acrescentou a presença que faltava para ajudar a corresponder a cruzamentos. Nada disto foi fruto de um produto coletivo ímpar: o caldeirão do Obélix belga (heresia) misturou inspiração individual, mais gente na frente e aproveitamento de um erro grosseiro do guarda-redes adversário e de um penálti inocente. Simples.