Pape Gueye renuncia ao Senegal "enquanto estiver" o atual selecionador

Pape Gueye não joga mais pelo Senegal com o atual selecionador, anunciou o médio do Villarreal, nas redes sociais, após a eliminação do Mundial 2026, nos 16 avos de final, diante da Bélgica, por 3-2.

"Voltarei mais tarde para falar da eliminação. No entanto, desde já anunciou que, enquanto estiver esta equipa técnica, farei uma pausa na seleção", escreveu o jogador, numa "story" do Instagram.

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Pape Gueye foi titular frente à Bélgica, no entanto, Pape Thiaw substituiu-o aos 65 minutos, quando o Senegal vencia por 2-0. Na altura, foi visível o incómodo do jogador por ser retirado de campo. Os belgas viriam a empatar ainda nos 90 minutos e, no prolongamento, deram a volta.

Na zona mista, depois do jogo, Gueye foi questionado sobre a substituição e garantiu que foi decisão do selecionador: "Eu estava fisicamente bem".

"No final de contas, é o treinador quem toma as decisões, e nós respeitamos isso", acrescentou o médio, de 27 anos.

Pape Thiaw, antigo internacional senegalês que jogou em clubes como Saint-Étienne, Metz, Dínamo de Moscovo e Alavés, está no comando da seleção do Senegal desde 2025, depois uma primeira passagem em 2022. Levou os leões de Teranga à conquista da CAN, título entretanto retirado na secretaria, em favor de Marrocos, e agora aos "16 avos" do Mundial.

Pape Gueye começou a carreira no Le Havre, de França, e rumou ao Marselha em 2020/21. Depois de um empréstimo ao Sevilha, mudou-se para o Villarreal, clube que representa desde a temporada 2024/25. O médio brilhou no Mundial 2026, com dois golos e uma assistência.

