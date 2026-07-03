🚀 A volta ao Mundial em 90 segundos #23: aí está o pistoleiro mais rápido que a própria sombra

Nas Américas, terra de Lucky Luke, apareceu o pistoleiro mais rápido que a própria sombra. Portugal está nos oitavos de final do Mundial 2026, depois de derrotar a Croácia, por 2-1, na quinta-feira, e o golo da vitória foi apontado por Gonçalo Ramos, o 9 que até agora poucos minutos somara.

O novo jogador mais caro da história do AC Milan, que já leva quatro golos em fases a eliminar (Cristiano Ronaldo tem um), marca ou assiste a cada 37 minutos pela seleção em Mundiais. O pistoleiro também tem um golo a cada 47 minutos em campo no Campeonato do Mundo. Ninguém na história da equipa das quinas chega próximo destes números.

Para perceber a montanha-russa de emoções que foi este jogo, vale a pena ler a crónica do Hugo Tavares da Silva: um sensor e um senhor 9 metem os portugueses nos "oitavos". Quem não terá dormido as horas todas, também, são os adeptos portugueses em Toronto, que fizeram a festa em frente ao hotel da seleção. Veja as imagens da euforia.

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Se ficou com dúvidas sobre o golo anulado à Croácia aos 112 minutos, já para lá dos 10 minutos de descontos atribuídos pelo árbitro, consulte o nosso explicador sobre por que razão o árbitro recorreu ao VAR.

O Hugo Tavares da Silva também olhou, durante o encontro, com atenção (e encanto) para a última dança mundialista de Luka Modric.

Já agora, reparou nas cores das chuteiras dos jogadores? É um mar de rosa. O Diogo Camilo explica porquê, e dizemos já que tem pouco a ver com moda. O nosso craque dos dados também explica por que razão há menos golos de cabeça no Mundial, quando os jogadores nunca foram tão altos.

Mais um obstáculo ultrapassado, segue-se a Espanha, que Portugal derrotou na final da Liga das Nações, no último troféu de Diogo Jota. Terá o jogo de segunda-feira, às 20h00, em Dallas, o mesmo desfecho?

O Portugal-Croácia tem relato em direto na Renascença, em mais uma emissão especial de Bola Branca, e acompanhamento ao minuto em rr.pt.

🕹️ O futebol foi isto

Espanha 3-0 Áustria: para quem duvidasse da seleção espanhola, está apresentado o próximo adversário de Portugal. Houve alturas em que a Áustria não conseguia segurar a bola por mais de cinco segundos. Oyarzabal bisou (36' e 89') e o ex-Sporting Porro completou (66').

Portugal 2-1 Croácia: a sina de Portugal é o sofrimento, ou não fosse este o país do fado. Perisic adiantou os croatas aos 53' e o VAR ainda anulou o 2-0 e o 1-1, antes de Ronaldo empatar (68') de penálti. Já nos descontos (90+4'), Ramos mostrou que é o único 9 puro da seleção e consumou a reviravolta.

Suíça 2-0 Argélia: favoritismo confirmado, num jogo em que a Suíça se adiantou cedo, por Embolo (10'), e confirmou a vitória a abrir a segunda parte, com um golo de Ndoye (46'). Foi a primeira vitória num jogo a eliminar, em Mundiais, ao fim de 88 anos. Segue-se Gana ou Colômbia.

🎨 Si yo fuera Maradona

… calçaria as luvas de Diogo Costa. Está a ser o melhor jogador de Portugal no Mundial 2026: depois de ter salvado o empate frente à Colômbia com um punhado de grandes defesas, segurou a equipa das quinas no jogo diante da Croácia, quando estava 1-0 e podia ter ficado 2-0 e 3-0, com novo par de intervenções de alto nível. Se Portugal está nos oitavos de final, muito se deve a Diogo Costa.

🎙️ Fala que tu falas bem

"Hoje no balneário, disse durante o intervalo que iria marcar se entrasse. E cumpri com o que disse." Com uma fé tão grande como a de Gonçalo Ramos, não há como não chegar à vitória.



💾 As nossas histórias

🔦 Uma sugestão

Hoje joga Messi. A recomendação passa por um podcast: até às 23h00, tem tempo para ouvir "La última copa", "The Last Cup" na versão inglesa, um relato emocionante de uma jornalista argentina a viver nos Estados Unidos desde a adolescência, sobre o preço de emigrar e os obstáculos que se enfrenta no regresso a uma casa que já não é totalmente nossa.

🎲 O que vem aí

Austrália-Egito , 19h00 (SportTV5)

, 19h00 (SportTV5) Argentina-Cabo Verde , 23h00 (TVI, SportTV5, LiveModeTV)

, 23h00 (TVI, SportTV5, LiveModeTV) Colômbia-Gana, 02h30 (SportTV5)

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