📝 As outras notas do dia 22 do Mundial: a Roja ao compasso de Pedri e o rigoroso relógio de Manzambi

Ter Rodri por perto ajuda, numa equipa onde os equilíbrios estão bem definidos, da defesa ao ataque – com laterais muito influentes a atacar, centrais imponentes (soberbo Cubarsí) e atacantes multifuncionais (Oyarzabal ataca espaços e remata com imensa categoria).

Depois de início algo amarrado, sem tanta fluidez, a "Roja" cresceu sobretudo depois da pausa para publicidade do primeiro tempo. E sempre guiada por Pedri, a gerar entendimentos com um Lamine Yamal mais metido por dentro, com Dani Olmo nas entrelinhas e a guiar também para o lado esquerdo, sempre partindo do corredor central – como na ligação a Cucurella antes do 1-0.

Sempre ele. Os melhores momentos coletivos da Espanha partem sempre das botas do camisola 20.

É preciso despertar? Chamem Manzambi. E como a Suíça construiu dois golos idênticos

Os primeiros 10 minutos de jogo apontavam, eventualmente, para um caminho diferente do que o Suíça-Argélia seguiu.

Os argelinos, com muita gente nobre na arte do toque de bola e com certa liberdade posicional, tiveram arranque atrevido em posse, até aparecer um "cavalo" em forma de humano, exuberante, possante e avassalador a galgar terreno.

Johan Manzambi é um dos jogadores mais importantes a nível individual deste Mundial e claramente o elemento diferencial no paciente jogo do relógio suíço.

De resto, os golos foram trabalhados de formas semelhantes, em lados opostos do campo: o 1-0 nasceu de recuperação na meia-direita, com a bola a chegar ao flanco oposto e um cruzamento para a área a terminar em golo; o 2-0 foi fruto de bola ganha na meia-esquerda, com o jogo a rodar até ao flanco direito, cruzamento tirado e depois de alguma sorte com ressaltos, o remate de Ndoye a terminar no fundo da baliza.



*é comentador de futebol na Renascença