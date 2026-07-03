- Bola Branca 18h16
- 03 jul, 2026
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Mundial 2026
📝 As outras notas do dia 22 do Mundial: a Roja ao compasso de Pedri e o rigoroso relógio de Manzambi
03 jul, 2026 - 17:31 • Francisco Sousa*
Análise à vitória da Espanha sobre a Áustria e do triunfo da Suíça face à Argélia
Pedri orienta os caminhos para uma Espanha vencedor
Sempre ele. Os melhores momentos coletivos da Espanha partem sempre das botas do camisola 20.
Depois de início algo amarrado, sem tanta fluidez, a "Roja" cresceu sobretudo depois da pausa para publicidade do primeiro tempo. E sempre guiada por Pedri, a gerar entendimentos com um Lamine Yamal mais metido por dentro, com Dani Olmo nas entrelinhas e a guiar também para o lado esquerdo, sempre partindo do corredor central – como na ligação a Cucurella antes do 1-0.
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Ter Rodri por perto ajuda, numa equipa onde os equilíbrios estão bem definidos, da defesa ao ataque – com laterais muito influentes a atacar, centrais imponentes (soberbo Cubarsí) e atacantes multifuncionais (Oyarzabal ataca espaços e remata com imensa categoria).
É preciso despertar? Chamem Manzambi. E como a Suíça construiu dois golos idênticos
Os primeiros 10 minutos de jogo apontavam, eventualmente, para um caminho diferente do que o Suíça-Argélia seguiu.
Os argelinos, com muita gente nobre na arte do toque de bola e com certa liberdade posicional, tiveram arranque atrevido em posse, até aparecer um "cavalo" em forma de humano, exuberante, possante e avassalador a galgar terreno.
Johan Manzambi é um dos jogadores mais importantes a nível individual deste Mundial e claramente o elemento diferencial no paciente jogo do relógio suíço.
De resto, os golos foram trabalhados de formas semelhantes, em lados opostos do campo: o 1-0 nasceu de recuperação na meia-direita, com a bola a chegar ao flanco oposto e um cruzamento para a área a terminar em golo; o 2-0 foi fruto de bola ganha na meia-esquerda, com o jogo a rodar até ao flanco direito, cruzamento tirado e depois de alguma sorte com ressaltos, o remate de Ndoye a terminar no fundo da baliza.
*é comentador de futebol na Renascença
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