Bernardo Silva: "Estamos muito contentes, mas há coisas a corrigir"

Bernardo Silva confessou, em declarações à Sport TV após a vitória sobre a Croácia nos 16 avos de final do Mundial de Futebol (2-1), que Gonçalo Ramos lhe garantiu que ia marcar golo.

O médio, que na próxima temporada vai representar o Real Madrid, considera que há situações a melhorar no jogo da Seleção e a equipa está com "muita fé" para o embate com Espanha nos oitavos de final, marcado para segunda-feira, às 20h00.

Golo de Gonçalo Ramos?

"Estava ao lado dele no banco, ele tem sempre uma fé muito grande naquilo que pode fazer se entrar e disse-me: ‘não te preocupes que vou entrar e fazer golo’. E fez”.

Análise ao jogo?

"Começámos bastante bem, tivemos algumas ocasiões em que poderíamos ter marcado e teria facilitado o jogo. Nos últimos 5/10 da primeira parte não estivemos bem já e começámos bastante mal a segunda parte. Fomos à procura do jogo, já num descontrolo emocional que digo normal, mas não pode acontecer. Fomos felizes, conseguimos dar a volta, mas estamos muito contentes, embora haja coisas a corrigir”.

"O principal ponto é parar as transições. Se estancas esse momento em que perdes a bola, dá-te oportunidade de atacar e voltar a atacar. Isso cansa o adversário. Quando não estancas esses momentos, o jogo torna-se de transição e isso nunca é favorável porque queremos controlar o jogo e não um bocado casino que pode cair para os dois lados”.

Portugal-Espanha?

"É um dos jogos mais difíceis que se pode jogar. Estamos com muita fé e vontade de jogar, mas sabemos que temos uma missão difícil pela frente”.