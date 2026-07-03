- Bola Branca 18h15
- 02 jul, 2026
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Cristiano Ronaldo estreia-se a marcar numa ronda a eliminar de um Mundial
03 jul, 2026 - 01:31 • Eduardo Soares da Silva
Depois de ter visto um golo de anulado por fora de jogo, o penálti frente à Croácia permite ao capitão da seleção deixar para trás um registo que lhe faltava na carreira.
O golo de penálti de Cristiano Ronaldo frente à Croácia foi o primeiro marcado pelo capitão da seleção nacional numa ronda a eliminar do Campeonato do Mundo.
O avançado de 41 anos não conseguiu marcar qualquer golo nas outras cinco participações e quebra esse registo frente aos croatas.
Ronaldo tinha colocado a bola no fundo da baliza minutos antes, mas o golo foi invalidado por fora de jogo. O penálti frente à Croácia permitiu a Portugal empatar o jogo após o golo inaugural de Perisic.
Foi o 146.º golo de Ronaldo pela seleção, dilatando o registo como melhor marcador da história das seleções.
Frente à Croácia, o avançado tornou-se também o mais velho de sempre, e o primeiro para lá dos 41 anos de idade, a jogar numa fase a eliminar do torneio.
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