Cristiano Ronaldo estreia-se a marcar numa ronda a eliminar de um Mundial

O golo de penálti de Cristiano Ronaldo frente à Croácia foi o primeiro marcado pelo capitão da seleção nacional numa ronda a eliminar do Campeonato do Mundo.

O avançado de 41 anos não conseguiu marcar qualquer golo nas outras cinco participações e quebra esse registo frente aos croatas.

Ronaldo tinha colocado a bola no fundo da baliza minutos antes, mas o golo foi invalidado por fora de jogo. O penálti frente à Croácia permitiu a Portugal empatar o jogo após o golo inaugural de Perisic.

Foi o 146.º golo de Ronaldo pela seleção, dilatando o registo como melhor marcador da história das seleções.

Frente à Croácia, o avançado tornou-se também o mais velho de sempre, e o primeiro para lá dos 41 anos de idade, a jogar numa fase a eliminar do torneio.