- Bola Branca 18h16
- 03 jul, 2026
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Egito supera Austrália nos penáltis e iguala melhor prestação de sempre no Mundial
03 jul, 2026 - 21:54 • Eduardo Soares da Silva
Selecionador australiano trocou de guarda-redes para os penáltis, mas Mathew Ryan não conseguiu agarrar nenhum. Salah e companhia igualam registo com mais de 90 anos.
O Egito está nos oitavos de final do Mundial 2026 após ter vencido a Austrália nas grandes penalidades, na sequência de um empate a um golo no prolongamento.
A equipa africana abriu o marcador aos 12 minutos com um cabeceamento de Emam Ashour. Aos 55 minutos, a Austrália empatou num livre da esquerda com o desvio de Hany em direção à própria baliza.
O Egito quase resolveu a questão nos descontos, mas Patrick Beach fez uma das melhores defesas do torneio aos 93 minutos.
Para os penáltis, o selecionador australiano decidiu trocar o guarda-redes e lançar o experiente Mathew Ryan, mas não teve sucesso, uma vez que não conseguiu agarrar numa bola.
Souttar começou a série da pior forma possível para os australianos com um remaste por cima. Herrington falhou também o quarto. Já o Egito marcou todos, incluíndo uma "panenka" de Mohamed Salah, que pode também estar a disputar o seu último Mundial.
Os egípcios igualam a sua melhor prestação de sempre, que data ao Mundial de 1934. Esta é apenas a quarta particiapação no Mundial, a última foi em 2018, quando perderam os três jogos da fase de grupos.
- Bola Branca 18h16
- 03 jul, 2026
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