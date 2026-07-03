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Nagelsmann abandona seleção da Alemanha após a eliminação no Mundial

03 jul, 2026 - 08:10 • Reuters

Informação está a ser avançada pelo jornal Bild, que adianta que aceitou sair após conversações com os dirigentes do futebol alemão.

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O selecionador da Alemanha, Julian Nagelsmann, vai deixar o cargo após a eliminação precoce da equipa no Mundial, informa o jornal "Bild" esta sexta-feira. Segundo a publicação, o técnico, de 38 anos, aceitou sair após conversações com os dirigentes do futebol alemão.

O "Bild", citando informações próprias sem adiantar mais pormenores, afirma que Nagelsmann decidiu demitir-se após uma "reunião secreta" de três horas na quinta-feira, na sede da Federação Alemã de Futebol (DFB), em Frankfurt.

A DFB não respondeu imediatamente a um pedido de comentário enviado por e-mail esta sexta-feira.

O jornal noticiou que Nagelsmann foi aconselhado a considerar uma saída voluntária depois de apresentar a sua justificação para a eliminação da Alemanha nos oitavos de final para o Paraguai nos penáltis no início desta semana, e que receberá uma indemnização estimada em 7 milhões de euros (8 milhões de dólares).

A derrota da Alemanha frente ao Paraguai em Boston, na segunda-feira, marcou o terceiro fracasso consecutivo no Mundial, após as eliminações na primeira fase em 2018 e 2022. A seleção alemã conquistou o seu quarto título mundial em 2014.

Nagelsmann, nomeado para o cargo em 2023 e o selecionador mais jovem a disputar um jogo de um Mundial em quatro décadas, tinha declarado após a derrota que "não era do tipo que diz 'vou despedir-me' só porque fomos eliminados".

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