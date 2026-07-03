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O "carnaval" do Mundial 2026 em imagens. Viagem pelos melhores adereços
03 jul, 2026 - 15:31 • Redação*
Tintas de todas as cores pintam rostos, há chapéus excêntricos e trajes inusitados saltam à vista. Estas são as imagens dos melhores "disfarces" alusivos ao Mundial, captados por todo o mundo.
Saltam à vista as vibrantes cores das roupas e adereços dos adeptos que, por todo o lado, saem à rua para apoiar as suas seleções.
O Mundial 2026 é marcado pelos golos que entram e pelos que mal chegam ao poste, pelas lágrimas derramadas e abraços apertados, por muitos treinos, viagens, vitórias, derrotas e superações, mas são os adeptos a cor e a alma do campeonato.
Durante esta época fervorosa, a criatividade não tem limites e há um verdadeiro "carnaval" a pintar o mundo, à boleia da competição que decorre nos Estados Unidos, México e Canadá.
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*Editado por Ana Kotowicz
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