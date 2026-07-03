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Mundial 2026

Portugal-Croácia foi o programa mais visto do dia com 2,4 milhões de espectadores

03 jul, 2026 - 12:59 • Lusa

A partida dos 16 avos de final do Mundial 2026, transmitida na SIC, registou uma audiência média de 2.452.700 espectadores, de acordo com a CAEM/MediaMonitor.

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O quarto jogo da seleção de Portugal no Mundial 2026, que a equipa das quinas venceu (2-1) frente à Croácia, transmitido pela SIC, foi o programa mais visto do dia, de acordo com a CAEM/MediaMonitor.

Portugal qualificou-se na quinta-feira para os oitavos de final do Mundial, ao vencer a Croácia por 2-1, no 12º jogo dos "16 avos", disputado em Toronto, no Canadá.

O jogo registou "uma audiência média de 2.452.700 espectadores, apesar do avançado da hora", refere a CAEM/MediaMonitor.

Em comparação com o quarto encontro de Portugal no Mundial 2022 do Qatar, transmitido pela RTP1, no dia 6 de dezembro de 2022, frente à Suíça, o jogo alcançou uma audiência média de 3.699.600 espectadores, sendo também o programa mais visto do dia.

Entretanto, em comunicado, a SIC adiantou que a vitória de Portugal registou um "total de 3 milhões 677 mil telespectadores, ou seja, 37% da população em Portugal".

O momento mais visto do jogo aconteceu às 00h19, de acordo com a SIC.

"A partida entre Portugal e Cróacia liderou as audiências com 67% de 'share' e uma audiência média de 24,4%".

No total, já viram na SIC jogos do Mundial 6,7 milhões de espetadores.

"A SIC voltou ontem [quinta-feira] a ser o canal mais visto do dia com 23,4% de share no total do dia, contra os 10,4% da TVI e os 9,8% da RTP1", refere a estação do grupo Impresa.

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