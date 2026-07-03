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Ronaldo vai deixar a seleção depois do Mundial? "Já não tomo decisões de cabeça quente"
03 jul, 2026 - 02:00 • Eduardo Soares da Silva
Capitão vai conversar com a família depois do Campeonato do Mundo para decidir o seu futuro na seleção nacional.
Cristiano Ronaldo, capitão da seleção nacional, garante que "já não toma decisões a quente" e não confirma, nem desmente se vai deixar de jogar por Portugal após o Mundial 2026, tal como a irmã Kátia sugeriu horas antes do jogo frente à Croácia.
À "Sport TV" após o apuramento para os oitavos de final, jogo em que Ronaldo se estreou a marcar em jogos a eliminar do Mundial, Ronaldo remete decisões sobre o seu futuro para depois da competição.
"O futuro do Cristiano não é importante. Depois de ganhar, ou perder, terei tempo para falar com a minha família e tomar decisões. Já não tomo decisões de cabeça quente. Foi uma boa exibição, agora é descansar e preparar o próximo", começou por dizer.
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Ronaldo marcou de penálti o golo que empatou o jogo frente à Croácia. O capitão, que foi eleito o melhor em campo para a FIFA, descreve o jogo como "estranho."
"Dominamos na primeira parte, na segunda não foi assim. Entramos em pânico com o golo deles, o penálti desbloqueou um pouco o jogo e voltamos a acreditar que era possível. Isto é o Mundial, era preciso passar por um momento assim, mas ninguém ganha os jogos todos fáceis", conclui.
Cristiano Ronaldo leva três golos no Mundial, após ter marcado também um "bis" frente ao Uzbequistão.
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