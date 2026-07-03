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Mundial 2026

Suíça vence a Argélia e segue para os oitavos de final

03 jul, 2026 - 05:59 • Rita Vila Real

Argélia não conseguiu marcar frente a uma Suíça que conseguiu superioridade com dois golos. Os suíços seguem para os oitavos ainda sem conhecer o próximo adversário.

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A Suíça venceu a Argélia por 2-0 e consegue garantir a passagem aos oitavos de final da competição.

A seleção suiça inaugurou o marcador aos 10 minutos de jogo com um golo de Breel Embolo, ponta de lança do Mónaco.

Ao primeiro minuto da segunda parte, segundo golo da Suíça, desta vez assinado por Dan Ndoye, extremo do Nottingham Forest.

Ainda não é conhecido o adversário da Suíca nos oitavos de final. A decisão está marcada para as duas e meia da manhã deste sábado, numa partida entre a Colômbia e o Gana.

Já a Argélia, com apenas duas oportunidades de remate à baliza, fica pelo caminho na competição.

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