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Mundial 2026
Veja a euforia dos adeptos de Portugal em frente ao hotel da seleção
03 jul, 2026 - 08:29 • Inês Braga Sampaio
Plantel foi à varanda do hotel, após a vitória sobre a Croácia, e encontrou as ruas de Toronto cheias de pessoas, a cantar "Portugal, Portugal, Portugal". Veja o vídeo.
Milhares de adeptos juntaram-se em frente ao hotel da seleção nacional, em Toronto, no Canadá, depois de Portugal se ter apurado para os oitavos de final do Mundial 2026, com uma vitória sobre a Croácia, por 2-1.
Como é possível ver num vídeo disponibilizado no YouTube da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o plantel foi à varanda e encontrou as ruas de Toronto cheias de pessoas, a cantar "Portugal, Portugal, Portugal".
Vários jogadores gravaram o momento nos seus telemóveis e Cristiano Ronaldo foi o mestre de cerimónias, incentivando o público a cantar mais alto.
O último a deixar a varanda do hotel foi o selecionador, Roberto Martínez, que ainda ficou mais uns segundos a acenar para os adeptos portugueses.
Há cerca de 171 mil portugueses e lusodescendentes a viver na área metropolitana de Toronto. No Canadá, em geral, são quase 500 mil.
Portugal está nos oitavos de final do Campeonato do Mundo, após derrotar a Croácia, nos "16 avos", por 2-1, com reviravolta. Ivan Perisic marcou primeiro, ao minuto 53, mas golos de Cristiano Ronaldo, aos 68 minutos, de grande penalidade, e de Gonçalo Ramos, aos 90+4, viraram o resultado.
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