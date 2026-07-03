"Vencemos por nós, pelo Diogo e por Portugal": a homenagem da seleção a Diogo Jota

A seleção portuguesa assinalou o primeiro aniversário da morte de Diogo Jota com uma homenagem no relvado, após vencer a Croácia por 2-1 e garantir a qualificação para os oitavos de final do Mundial2026. Portugal garantiu a qualificação para os oitavos de final ao vencer por 2-1. Ivan Perisic colocou os croatas em vantagem aos 53 minutos, Cristiano Ronaldo empatou de grande penalidade aos 68 e Gonçalo Ramos marcou o golo da vitória aos 90+4. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Assim que o árbitro apitou para o final da partida, os jogadores celebraram o apuramento para os oitavos de final, mas rapidamente evocaram Diogo Jota, que morreu a 3 de julho de 2025, juntamente com o irmão André Silva, num acidente de viação em Espanha.

No centro do relvado do BMO Field, Cristiano Ronaldo vestiu a camisola número 21 da seleção portuguesa, habitualmente utilizada por Diogo Jota, e apontou para o céu. De seguida, os jogadores dirigiram-se para a bancada onde se encontravam grande parte dos adeptos portugueses. A homenagem terminou com uma fotografia da Seleção com a camisola 21 em destaque. "Seremos sempre 27+1", pode ler-se na partilha nas redes sociais. Desde o primeiro jogo de Portugal no Mundial2026, uma fotografia a preto e branco de Diogo Jota tem sido exibida durante alguns segundos nos ecrãs gigantes dos estádios, após o anúncio do onze inicial da seleção, e o jogador tem sido recordado em várias publicações. Após o encontro, Cristiano Ronaldo classificou a partida como "um jogo um pouco estranho" e "um jogo louco", admitindo que a equipa entrou "um bocadinho ali em pânico" depois do golo da Croácia. "Foi um jogo um pouco estranho, dominámos na primeira parte, na segunda não foi bem assim, eles marcaram e entramos um bocadinho ali em pânico. Foi um jogo louco, mas isto é o Mundial. Tem de ser assim, ninguém ganha os jogos facilmente. Será sempre assim, jogo a jogo, avaliar o que fizemos mal e não repetir. Tivemos momentos que sofremos, faz parte. Para ganhar esta competição é preciso passar por estes momentos", afirmou.