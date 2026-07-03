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"Vencemos por nós, pelo Diogo e por Portugal": a homenagem da seleção a Diogo Jota

03 jul, 2026 - 10:08 • Lusa

Assim que o árbitro apitou para o final da partida, os jogadores celebraram o apuramento para os oitavos de final, mas rapidamente evocaram Diogo Jota, que morreu a 3 de julho de 2025.

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A seleção portuguesa assinalou o primeiro aniversário da morte de Diogo Jota com uma homenagem no relvado, após vencer a Croácia por 2-1 e garantir a qualificação para os oitavos de final do Mundial2026.

Portugal garantiu a qualificação para os oitavos de final ao vencer por 2-1. Ivan Perisic colocou os croatas em vantagem aos 53 minutos, Cristiano Ronaldo empatou de grande penalidade aos 68 e Gonçalo Ramos marcou o golo da vitória aos 90+4.

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Assim que o árbitro apitou para o final da partida, os jogadores celebraram o apuramento para os oitavos de final, mas rapidamente evocaram Diogo Jota, que morreu a 3 de julho de 2025, juntamente com o irmão André Silva, num acidente de viação em Espanha.

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No centro do relvado do BMO Field, Cristiano Ronaldo vestiu a camisola número 21 da seleção portuguesa, habitualmente utilizada por Diogo Jota, e apontou para o céu. De seguida, os jogadores dirigiram-se para a bancada onde se encontravam grande parte dos adeptos portugueses. A homenagem terminou com uma fotografia da Seleção com a camisola 21 em destaque. "Seremos sempre 27+1", pode ler-se na partilha nas redes sociais.

Desde o primeiro jogo de Portugal no Mundial2026, uma fotografia a preto e branco de Diogo Jota tem sido exibida durante alguns segundos nos ecrãs gigantes dos estádios, após o anúncio do onze inicial da seleção, e o jogador tem sido recordado em várias publicações.

Após o encontro, Cristiano Ronaldo classificou a partida como "um jogo um pouco estranho" e "um jogo louco", admitindo que a equipa entrou "um bocadinho ali em pânico" depois do golo da Croácia.

"Foi um jogo um pouco estranho, dominámos na primeira parte, na segunda não foi bem assim, eles marcaram e entramos um bocadinho ali em pânico. Foi um jogo louco, mas isto é o Mundial. Tem de ser assim, ninguém ganha os jogos facilmente. Será sempre assim, jogo a jogo, avaliar o que fizemos mal e não repetir. Tivemos momentos que sofremos, faz parte. Para ganhar esta competição é preciso passar por estes momentos", afirmou.

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Questionado sobre uma mensagem de Kátia Aveiro que sugeria uma despedida da seleção após o Mundial, Ronaldo respondeu que esse não é o foco neste momento.

"Continuem a apoiar a Seleção como até agora e pensar jogo a jogo. O futuro do Cristiano não é importante neste momento. Falarei com a minha família e depois decidirei. Já não tomo decisões de cabeça quente. Agora é descansar e preparar para o próximo jogo", disse o capitão.

Com este triunfo, Portugal qualificou-se para os oitavos de final do Mundial pela quinta vez na sua história, depois das edições de 2006, 2010, 2018 e 2022. A seleção portuguesa vai defrontar a Espanha na próxima segunda-feira.

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