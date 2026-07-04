🚀 A volta ao Mundial em 90 segundos #24: o dia em que Cabo Verde foi tão grande como os campeões do mundo

O futebol tem o condão de nos fazer torcer, por vezes, contra as nossas próprias cores ou contra as estrelas que adoramos. Quem não cresceu com histórias de contar, repetições de parábolas como a de David contra Golias, com sonhos de ver os mais pequenos tombar os gigantes que os subestimaram? Cabo Verde esteve quase, quase, quase.

Os estreantes tubarões azuis não conseguiram tombar a Argentina, que segue para os oitavos de final sob a batuta de Lionel Messi. Ainda assim, inscreveram o seu nome na história do Campeonato do Mundo, ao fim de quatro jogos em que nunca perderam no tempo regulamentar — e três deles foram diante de campeões do mundo, a Espanha (0-0), o Uruguai (1-1) e a Argentina (1-1 ao fim dos 90 minutos, 3-2 após prolongamento).

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"Estivemos diante dos gigantes e creio que saímos de cabeça erguida", clama a massa adepta cabo-verdiana a viver em Portugal.

Cabo Verde perdeu, mas triunfou. Foi um triunfo nas luvas de Vozinha, que tanto defenderam; nos pés de Sidny Lopes Cabral, que marcou um golaço; no quatro tático de Bubista, que se recusou a estacionar o autocarro e montou uma equipa atrevida diante dos vigentes campeões do mundo.

Este sábado, há um Paraguai-França e trazemo-vos uma história de cada lado: a de Gustavo Alfaro, o selecionador que dá aulas nas conferências de imprensa; e a de Michael Olise, que foi lançado pelo português José Gomes e que "faltava às aulas para ficar a dar toques".

Desse jogo vai sair o adversário do vencedor da outra partida do dia, entre o anfitrião Canadá, de Stephen Eustáquio, e o candidato Marrocos, que foi semifinalista em 2022 e, nesta edição, já eliminou os Países Baixos.

🕹️ O futebol foi isto

Austrália 1-1 Egito (2-4 g.p.): Salah continua no Mundial. O faraó não marcou, mas foi dos mais inconformados, num jogo bom para ver antes de dormir. Ashour adiantou o Egito (13') e Hany empatou com um autogolo (55'). Nas grandes penalidade, o selecionador da Austrália trocou de guarda-redes: não só Ryan não defendeu um único penálti, como os australianos falharam dois. Segue-se um Messi-Salah.

Argentina 3-2 Cabo Verde: o estádio estava vestido de "albiceleste", contudo, ocorrência rara na carreira de Messi, o mundo era azul-marinho. Foi o 10 que abriu o marcador (29'), Duarte empatou (59'). Já no prolonngamento, Martínez voltou a adiantar a Argentina e o ex-Benfica Lopes Cabral restabeleceu a igualdade com um grande golo (103'). Porém, um autogolo de Borges (111') resolveu. Os campeões do mundo abanaram, mas continuam em prova e vão defrontar o Egito.

Colômbia 1-0 Gana: Carlos Queiroz despede-se do Mundial 2026 perante uma seleção que já orientou. Arias resolveu ao minuto 14', num jogo de sentido único. O ex-FC Porto Luis Díaz ainda marcou na segunda parte, e festejou com uma homenagem a Diogo Jota, no dia do aniversário da morte do internacional português, ex-companheiro do colombiano no Liverpool; no entanto, o golo foi anulado por fora de jogo. Nos oitavos de final, os "cafeteros" terão um duelo com a Suíça.

🎨 Si yo fuera Maradona

… soltaria um sorriso com o golaço de Sidny Lopes Cabral à Argentina. O ala, que acaba de deixar o Benfica, tirou as medidas à baliza desde a esquina da área e telecomandou a bola num arco que fez o metro e 95 de altura de Dibu Martínez parecer poucochinho, antes de fazer balançar as redes, calando a maioria argentina no estádio. É um sério candidato a melhor golo do Mundial. E já não é a primeira vez.

🎙️ Fala que tu falas bem

"O que queríamos, como país, era que o mundo inteiro soubesse quem somos." Laros Duarte pode ficar descansado: depois deste Mundial, o mundo inteiro conhece Cabo Verde. Como disse Roberto Lopes, noutra "flash", a seleção dos tubarões azuis mostrou que "é possível para nações pequenas com corações grandes" alcançar os sonhos mais improváveis.

Fazemos batota e metemos mais uma citação. Esta de Carlos Queiroz, selecionador do Gana, eliminado pela "lei do ex" e que agora deseja que a Colômbia vença o Mundial. O português ficou maravilhado ainda antes do apito inicial com o apoio colombiano à seleção: "Quando ouvi o hino nacional, foi nesse momento que a Colômbia começou a ganhar."

💾 As nossas histórias

🔦 Uma sugestão

Na segunda-feira há Portugal-Espanha e, enquanto esperamos, pode espreitar a adaptação de "La Perla", canção original de Rosalía, que o humorista Manu Sánchez interpretou na televisão espanhola. Esta versão, que gerou controvérsia, ironiza com quem se recusa a aceitar Lamine Yamal, de ascendência marroquina e guineense mas nascido em Espanha, como espanhol, e depois celebra os seus golos pela seleção. O extremo do Barcelona já foi alvo de racismo num clássico com o Real Madrid e denunciou cantos islamofóbicos e xenófobos num jogo da "Roja".

🎲 O que vem aí

Canadá-Marrocos , 18h00 (SportTV5)

, 18h00 (SportTV5) Paraguai-França, 22h00 (SIC, SportTV5, LiveModeTV)

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