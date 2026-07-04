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Anthony Taylor arbitra Portugal-Espanha do Mundial 2026
04 jul, 2026 - 19:12 • Inês Braga Sampaio
Ainda não é conhecida a equipa de videoarbitragem para o encontro de segunda-feira.
O inglês Anthony Taylor é o árbitro nomeado para o Portugal-Espanha, relativo aos oitavos de final do Mundial 2026.
Gary Beswick e Adam Nunn serão os assistentes do árbitro principal, de 47 anos, numa equipa que também contará com os alemães Felix Zwayer, quarto árbitro, e Robert Kempter, que fica de reserva.
Ainda não é conhecida a equipa de videoárbitro para a partida de segunda-feira, às 20h00, em Dallas.
Encontro com relato e acompanhamento na Renascença.
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