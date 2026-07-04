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Mundial 2026
📝 As notas do Sousa, dia 23: só Messi parou as mordidelas do Tubarão
04 jul, 2026 - 19:30 • Francisco Sousa*
E ainda a arte de Quintero e um bem disputado Austrália-Egipto, numa análise aos últimos três encontros dos 16 avos de final do Campeonato do Mundo.
Os Tubarões defenderam, marcaram golos lendários, deram luta. Só não conseguiram parar o "10" (e Lisandro Martínez)
Que campanha histórica da seleção cabo-verdiana na estreia em Campeonatos do Mundo. Saem sem vitórias, é certo, mas com um saldo de quatro empates em 90 minutos ante três campeãs mundiais e um amargo de boca pela ausência de triunfo face a uma seleção com muito mais experiência nestes palcos.
Brilharam os centrais, Pico Lopes e Diney Borges, um a jogar na Irlanda, outro nos Emirados Árabes Unidos, com uma consistência praticamente inabalável na defesa da área. Vozinha ganhou aos 40 anos estatuto de "superstar" internacional, mas as exibições nem primaram pela consistência – apesar de ter estado em melhor plano na despedida.
Bubista ergueu-se como estratega sagaz, capaz de bloquear os caminhos por dentro a equipas que fazem do jogo interior a essência da sua identidade (Espanha e Argentina) e demonstrando uma capacidade de adaptação ao contexto/adversário fora de série.
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A aposta nos manos Duarte no duelo com a atual campeã em título foi prova de perspicácia, ante o que estes jogadores crescidos no futebol neerlandês podem dar em termos de trabalho defensivo/pressão e de infiltração em zonas adiantadas.
Ah, e o golo de Sidny Lopes Cabral? Viverá no top-10 das nossas memórias deste Mundial tão incrível.
Palavra, surpresa, surpresa, para Lionel Messi. É sempre o melhor argentino, mesmo quando os restantes não correspondem tão bem. Marcou golo sublime para desbloquear jogo bem amarrado pelos rapazes de Bubista e ainda armou pontapés de canto para desequilibrar o resultado a favor da turma "albiceleste" no prolongamento.
Sem esquecer Lisandro Martínez, central de categoria imensa na construção, que deixou um passe desde trás inesquecível para o golo de Leo e ainda fez o 2-1. Os de Scaloni querem muito controlo e jogo interior, mas também vivem períodos de hesitação (com recuos para gerir a partir da organização defensiva e escassas variantes para o jogo exterior) que podem ser aproveitados por qualquer adversário.
Juanfer Quintero e como fazer magia em pouco mais de 20 minutos
Sobre o modelo de jogo colombiano, já falámos aqui inúmeras vezes ao longo do torneio e sempre em tom elogioso.
Néstor Lorenzo montou uma equipa mais próxima da que vimos nos dois jogos iniciais ante o Gana de Carlos Queiroz e a meia-hora inicial dos "cafeteros" roçou novamente a excelência no controlo das operações. A dada altura da segunda parte, ficou a sensação de jogo a seguir caminho estranho: a Colômbia vencia, controlava, mas os ganeses queriam crescer.
Lorenzo percebeu de quem necessitava: Juan Fernando Quintero. Seguiram-se sensivelmente 23 minutos de puro deleite, em que o jogo passou a ter um comandante, pelo qual passavam praticamente todos os ataques, situações de passe, bola parada, cruzamentos e alguns remates da seleção colombiana. Foi um "show" de precisão técnica.
Na seleção que outrora nos deu Valderrama e que ainda tem em James um dos porta-estandartes, é sempre um gosto ver-te a ti também, Juanfer.
Vivam as seleções de classe média!
O Austrália-Egipto podia não prometer espetáculo acima da média. Mas que não restem dúvidas de que foram 120 minutos bem disputados, com períodos de protagonismo repartidos.
Primeira parte com melhores períodos do Egipto, sempre com a Austrália a ativar o lado direito na resposta (pena a lesão de Bos, que tão bom entendimento revelou com Volpato). Segunda parte foi de claro protagonismo dos homens da Oceânia, a descobrirem o caminho para a igualdade, até os egípcios voltarem a ganhar ascendente que, de certa forma, perdurou até ao final do prolongamento.
Emam Ashour andou por vários sítios distintos em campo, dinamizou ataques e deixou-nos aquela pergunta que a boca nunca cala: porque não resultou na Europa?
Do lado australiano, duas notas individuais: Patrick Beach, guardião de 22 anos, que muito em breve chegará ao futebol europeu (pela teórica vantagem de Matthew Ryan a defender penáltis, não confirmada) e Lucas Herrington, central de 18 aninhos que até falhou o penálti que encaminhou a vitória egípcia no desempate final, mas que antes assinou uma exibição segura, eficaz e competente com bola. O destaque pré-competição não foi feito à toa.
*é comentador de futebol na Renascença
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