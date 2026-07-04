📝 ​As notas do Sousa, dia 23: só Messi parou as mordidelas do Tubarão

Os Tubarões defenderam, marcaram golos lendários, deram luta. Só não conseguiram parar o "10" (e Lisandro Martínez)



Que campanha histórica da seleção cabo-verdiana na estreia em Campeonatos do Mundo. Saem sem vitórias, é certo, mas com um saldo de quatro empates em 90 minutos ante três campeãs mundiais e um amargo de boca pela ausência de triunfo face a uma seleção com muito mais experiência nestes palcos.

Brilharam os centrais, Pico Lopes e Diney Borges, um a jogar na Irlanda, outro nos Emirados Árabes Unidos, com uma consistência praticamente inabalável na defesa da área. Vozinha ganhou aos 40 anos estatuto de "superstar" internacional, mas as exibições nem primaram pela consistência – apesar de ter estado em melhor plano na despedida.

Bubista ergueu-se como estratega sagaz, capaz de bloquear os caminhos por dentro a equipas que fazem do jogo interior a essência da sua identidade (Espanha e Argentina) e demonstrando uma capacidade de adaptação ao contexto/adversário fora de série.

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A aposta nos manos Duarte no duelo com a atual campeã em título foi prova de perspicácia, ante o que estes jogadores crescidos no futebol neerlandês podem dar em termos de trabalho defensivo/pressão e de infiltração em zonas adiantadas.

Ah, e o golo de Sidny Lopes Cabral? Viverá no top-10 das nossas memórias deste Mundial tão incrível.

Palavra, surpresa, surpresa, para Lionel Messi. É sempre o melhor argentino, mesmo quando os restantes não correspondem tão bem. Marcou golo sublime para desbloquear jogo bem amarrado pelos rapazes de Bubista e ainda armou pontapés de canto para desequilibrar o resultado a favor da turma "albiceleste" no prolongamento.

Sem esquecer Lisandro Martínez, central de categoria imensa na construção, que deixou um passe desde trás inesquecível para o golo de Leo e ainda fez o 2-1. Os de Scaloni querem muito controlo e jogo interior, mas também vivem períodos de hesitação (com recuos para gerir a partir da organização defensiva e escassas variantes para o jogo exterior) que podem ser aproveitados por qualquer adversário.