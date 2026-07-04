"Assino aqui e agora". Semedo sabe que é preciso sofrer para depois se ganhar à Espanha

Nélson Semedo está disposto a sofrer para vencer a Espanha e salienta que, mais que ser titular, quer é ajudar Portugal a ir longe no Mundial 2026.

O Portugal-Espanha está marcado para segunda-feira, às 20h00, em Dallas, e terá relato em direto e acompanhamento na Renascença.

Nélson Semedo tem origens caboverdianas: "Acompanhei o torneio de Cabo Verde e acima de tudo, independentemente do resultado de ontem, Cabo Verde venceu. Fez uma grande campanha. À semelhança de Portugal, um país diferente mas com uma qualidade enorme. A crença que mostraram neste torneio foi incrível. Fico muito feliz por nos terem representado desta maneira. Dar os parabéns e, acima de tudo, agradecer."

Espanha: "Encaramos com muita confiança, sabemos o plantel que temos. Temos um plantel muito bom. Vamos bater-nos com uma seleção muito boa também. Mas sim, estamos muito confiantes. Sabemos da qualidade que temos e do que temos de melhorar, dos erros que temos de corrigir. Temos mais dois dias para preparar o jogo e estamos muito confiantes."

Quem ganharia num sprint entre Semedo e Nuno Mendes? "Ganhava o Nuno de certeza. Ele é muito rápido, é novo e tem ali uma botija de oxigénio que não termina. Muitas vezes acaba o jogo e pergunto-lhe como é que ele consegue dar esse seguimento ao rendimento físico que ele tem. Ele tem demonstrado nos jogos o quão poderoso é fisicamente e temos de aproveitar isso e tirar vantagem, porque é uma mais-valia para nós."

Críticas: "Vai sempre haver críticas, independentemente de termos ganhado ou não. O importante é sermos autocríticos e sabermos o que temos de melhorar. É o que temos feito e o que vamos continuar a fazer, porque só assim vamos ter margem para ser melhores como equipa. Tirámos muitas coisas boas do jogo."

Final antecipada? "Sabemos que o próximo jogo é bastante complicado, diria uma final antecipada, porque são duas equipas que poderiam facilmente estar na final. Vai ser um jogo bonito e espero que dê para Portugal."

Como parar Lamine Yamal: "Espanha é uma grande equipa. O Lamine é um grande jogador, mas se nos focarmos só nele, vamos ter muitos problemas. Eles têm jogadores que começam o jogo e que estão no jogo que podem fazer a diferença e sabemos disso, por isso temos de estar em alerta com todos. Mas acho que temos de nos focar é em nós. Respeitando bastante a Espanha, obviamente, temos de pensar em nós e saber o que temos de fazer, ter as ideias claras quando entrarmos no campo e dar tudo de nós. Só assim será possível passarmos uma equipa como a Espanha e tenho muita confiança de que podermos fazê-lo."

Favoritismo: "Não haverá favoritismo neste jogo, são duas equipas muito boas, que têm muita qualidade. Vai ser um jogo muito equilibrado. No último jogo, fomos a prolongamento e depois a penáltis. Espero que aconteça o mesmo resultado."

Sem sofrimento? "Sofrer faz parte, temos de saber sofrer. Só assim chegaremos à final. Se me dissessem que para ganhar teríamos de sofrer, assinava aqui e agora, e ganhávamos o jogo. Temos de saber sofrer quando tivermos de sofrer e saber jogar quando tivermos de jogar, e só assim conseguiremos ganhar."

Sente-se a bater à porta do onze? "Sinto-me a bater à porta, mas é para ajudar Portugal, seja da maneira que for. Seja dez minutos, seja meia hora, seja 90 minutos, o importante é todos darmos o melhor para nós, para que Portugal possa ganhar e chegar o mais longe possível. Obviamente, temos um grupo grande e com muita qualidade. Tivemos agora o Gonçalo, que jogou pouco tempo mas deu tudo de si e foi determinante. O foco é o coletivo."

Ganhar dará confiança para conquistar o Mundial? "O importante para já é ganhar o jogo. Temos de ir jogo a jogo. Para já, temos a Espanha e estamos confiantes. Sabemos da nossa qualidade, da qualidade do adversário e do que temos de melhorar. O jogo vai decidir-se no campo, mas é ir jogo a jogo. Ganhando este jogo, é pensar no próximo. É manter os pés no chão, porque já tivemos muitas equipas porque eram teoricamente mais pequenas e tiveram grandes resultados na competição."