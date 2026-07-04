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Mundial 2026

Cabo Verde sonhou duas vezes, mas é a Argentina de Messi que segue em frente

04 jul, 2026 - 02:00 • Diogo Camilo

Vozinha e companhia levaram a seleção campeã do mundo de 2022 ao prolongamento, num jogo cheio de emoções. Sidny Cabral marcou um dos melhores golos da competição, mas no fim foi um autogolo cabo-verdiano que colocou a Argentina nos oitavos.

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À partida, poucas eram as esperanças de Cabo Verde para um jogo dos 16-avos de final do Mundial frente à toda-poderosa Argentina, campeã do mundo em 2022.

Bubista, o selecionador, chamou-lhe o "jogo das nossas vidas". E foi. Cabo Verde entrou "sem receios" e soube aguentar a albiceleste. Pelo menos durante meia hora.

Aos 29 minutos apareceu o génio de Lionel Messi. A passe de Lisandro Martínez, Messi fez uma receção extraordinária e colocou a Argentina na frente.

A seguir ao intervalo, Cabo Verde entrou melhor e fez a surpresa: Deroy Duarte, em jeito de prenda de aniversário antecipada, marcou o 1-1, após combinação com Ryan Mendes.

Até ao final dos 90 minutos, os tubarões azuis souberam aguentar a pressão de Messi e companhia, com Vozinha na baliza a fazer um par de boas defesas.

O prolongamento, um sonho já difícil de acreditar, começou da pior maneira: um remate de Lisandro Martínez aos 92 minutos encontrou o fundo da baliza e colocou Cabo Verde de novo em desvantagem.

Até que, antes do final da primeira parte do tempo extra, Sidny Cabral — agora ex-Benfica — marca aquele que deverá ser o melhor golo do Campeonato do Mundo até ao momento. Partido da esquerda e puxando para o pé direito, a bola faz o arco perfeito, impossível de alcançar por Emiliano Martínez.

Mas a inevitável Argentina acabou por dar as mãos ao destino. Canto de Lionel Messi, cabeçada de Cristian Romero e é Diney Borges a desviar para a baliza contrária.

Com a vitória, a Argentina irá agora encontrar o Egito de Mohamed Salah, a 7 de julho, às 17h00 de Lisboa.

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