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CABO VERDE ELIMINADO PELA ARGENTINA

"Estivemos diante dos gigantes, e creio que saímos de cabeça erguida"

04 jul, 2026 - 08:08 • João Maldonado

Bispo de Mindelo acompanhou o jogo em Cabo Verde. No final falou de "um momento de grande elevação moral" para os cabo-verdianos. Agora, sem a sua seleção em campo, irá torcer por Portugal (mas também pelo Brasil e pelos países africanos ainda em prova).

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Foi com uma seleção argentina encostada às cordas e obrigada a jogar um prolongamento que Cabo Verde se despediu do Mundial de 2026, o primeiro da sua história enquanto nação.

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“Acompanhei com muita emoção. E penso que foi aumentando o tom. A emoção, a expetativa e o sonho”, resume D. Ildo Fortes sobre a campanha de Cabo Verde. O bispo de Mindelo, entusiasta do desporto-rei, seguiu com afinco os jogos deste Campeonato do Mundo e, mal o apito final soou, sublinhou, em declarações à Renascença, que a sensação que fica, mesmo depois da eliminação, é de um “sabor a grande vitória”, “sobretudo quando, para alguns, não se esperava muito de Cabo Verde ou se desconsiderava”.

Lembrando os empates contra Espanha e Uruguai, D. Ildo Fortes recorda o poder que o desporto tem de “gerar a união entre os povos”, algo que, considera, a Igreja não pode ignorar.

“Nós estivemos diante dos grandes, diante dos gigantes, e creio que saímos de cabeça erguida. Foi um momento de grande elevação moral para o nosso povo”, reforça D. Ildo Fortes, entre risos.

“Estivemos à beira. Perdemos por um golo, mas podíamos ter ganho”, afirma o bispo de Mindelo. E podia mesmo ter acontecido. Agora, sem Cabo Verde em campo, o bispo de Mindelo, que viveu também vários anos em Portugal, irá torcer pela seleção das quinas, “evidentemente”, mas também, garante, pelo Brasil e pelos países africanos ainda em prova.

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