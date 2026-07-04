- Bola Branca 18h16
- 03 jul, 2026
-
CABO VERDE ELIMINADO PELA ARGENTINA
"Estivemos diante dos gigantes, e creio que saímos de cabeça erguida"
04 jul, 2026 - 08:08 • João Maldonado
Bispo de Mindelo acompanhou o jogo em Cabo Verde. No final falou de "um momento de grande elevação moral" para os cabo-verdianos. Agora, sem a sua seleção em campo, irá torcer por Portugal (mas também pelo Brasil e pelos países africanos ainda em prova).
Foi com uma seleção argentina encostada às cordas e obrigada a jogar um prolongamento que Cabo Verde se despediu do Mundial de 2026, o primeiro da sua história enquanto nação.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.
“Acompanhei com muita emoção. E penso que foi aumentando o tom. A emoção, a expetativa e o sonho”, resume D. Ildo Fortes sobre a campanha de Cabo Verde. O bispo de Mindelo, entusiasta do desporto-rei, seguiu com afinco os jogos deste Campeonato do Mundo e, mal o apito final soou, sublinhou, em declarações à Renascença, que a sensação que fica, mesmo depois da eliminação, é de um “sabor a grande vitória”, “sobretudo quando, para alguns, não se esperava muito de Cabo Verde ou se desconsiderava”.
Lembrando os empates contra Espanha e Uruguai, D. Ildo Fortes recorda o poder que o desporto tem de “gerar a união entre os povos”, algo que, considera, a Igreja não pode ignorar.
“Nós estivemos diante dos grandes, diante dos gigantes, e creio que saímos de cabeça erguida. Foi um momento de grande elevação moral para o nosso povo”, reforça D. Ildo Fortes, entre risos.
“Estivemos à beira. Perdemos por um golo, mas podíamos ter ganho”, afirma o bispo de Mindelo. E podia mesmo ter acontecido. Agora, sem Cabo Verde em campo, o bispo de Mindelo, que viveu também vários anos em Portugal, irá torcer pela seleção das quinas, “evidentemente”, mas também, garante, pelo Brasil e pelos países africanos ainda em prova.
- Bola Branca 18h16
- 03 jul, 2026
-
- Cabo Verde sonhou duas vezes, mas é a Argentina de Messi que segue em frente
- Cabo Verde volta a fazer história e garante passagem aos 16 avos de final
- “Aldisa vozinhai”. Guarda-redes de Cabo Verde dá nome a nova espécie de molusco
- 🚀 A volta ao Mundial em 90 segundos #12: o dia em que Cabo Verde bateu o pé a Bielsa (e a história de um relógio "roubado")
- Cabo Verde sonhou duas vezes, mas é a Argentina de Messi que segue em frente
- Cabo Verde volta a fazer história e garante passagem aos 16 avos de final
- “Aldisa vozinhai”. Guarda-redes de Cabo Verde dá nome a nova espécie de molusco
- 🚀 A volta ao Mundial em 90 segundos #12: o dia em que Cabo Verde bateu o pé a Bielsa (e a história de um relógio "roubado")