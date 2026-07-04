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Mundial 2026
Gustavo Alfaro, o selecionador que dá aulas de filosofia nas conferências de imprensa
04 jul, 2026 - 11:45 • Redação*
Estudou Engenharia Química e cita Aristóteles, Maquiavel e Einstein. Eis o treinador que levou o Paraguai aos oitavos de final do Mundial 2026, 16 anos depois da última presença.
Há treinadores que explicam o jogo através de números e esquemas táticos. Gustavo Alfaro prefere fazê-lo através de Aristóteles, Maquiavel, Einstein ou Hemingway.
As conferências de imprensa do atual selecionador do Paraguai são, muitas vezes, mais próximas de uma palestra que de uma análise ao jogo.
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O futebol serve-lhe de ponto de partida para falar sobre literatura, filosofia, política, ciência, cinema. Em vez de recorrer aos lugares-comuns habituais, constrói discursos repletos de metáforas e citações que rapidamente se tornam virais.
Curiosamente, nem sempre foi assim.
Antes de se dedicar em definitivo ao futebol, Alfaro estudou Engenharia Química. Foi precisamente nessa fase que percebeu que dominava as ciências exatas, mas conhecia pouco da história, da literatura ou da filosofia. A partir desse momento, debruçou-se no estudo dessas áreas, lendo e tirando notas sobre tudo o que lia, algo que segue sendo um hábito até hoje.
Hoje em dia, é difícil encontrar outro treinador que cite Maquiavel, Fangio ou Aristóteles com tanta naturalidade como o técnico argentino, de 63 anos.
Entre as suas citações mais icónicas estão:
- "O homem precisa de dois anos para aprender a falar e 60 para aprender a calar. Eu tenho 61, já aprendi a calar-me", Ernest Hemingway;
- "É muito mais fácil desativar um átomo do que um preconceito", Albert Einstein;
- "Triunfamos e falhamos menos do que pensamos", Jorge Luis Borges;
- "Um dia Roberto fez um hole-in-one no Open Britânico, vem um jornalista e diz-lhe: ‘Mestre, que sorte teve, fez um hole-in-one!’. E o Roberto olha para ele e diz: ‘Sim. Quanto mais pratico, mais sorte tenho’", Roberto de Vicenzo
Após a vitória nos penáltis frente à Alemanha, explicou, com a classe habitual, o pensamento por trás do jogo.
"NO TENEMOS ESE BAGAJE QUE NOS HACE IMPONER CONDICIONES. HOY NOSOTROS BAILAMOS LA MÚSICA QUE NOS PONEN... A VECES ES UNA CUMBIA, A VECES UN TANGO, A VECES UNA RUMBA... HOY NOS TOCÓ UNA POLCA"— DSPORTS (@DSports) June 30, 2026
Gustavo Alfaro.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/5rU77pUxnD
O futebol que acompanhou a filosofia
Reduzir Gustavo Alfaro ao "treinador filósofo" seria profundamente injusto.
A carreira começou em 1992, no Atlético Rafaela, e passou por praticamente todo o futebol argentino. Arsenal de Sarandí, Quilmes, Belgrano, San Lorenzo, Rosario Central, Huracán, Gimnasia e Boca Juniors fazem parte de um percurso marcado por equipas sem grandes recursos, mas competitivas.
Foi precisamente no Arsenal de Sarandí que construiu o maior capítulo da carreira. Conquistou a inédita Copa Sul-Americana em 2007 e, anos mais tarde, levou um dos clubes mais modestos da Argentina ao histórico título do campeonato nacional, transformando uma pequena equipa numa referência do futebol sul-americano.
Nas seleções, repetiu a receita.
Levou o Equador ao Mundial 2022 contra praticamente todas as previsões e cunhou uma expressão que passou a defini-lo: "Caçadores de utopias impossíveis". Uma frase que acabou por dar nome ao livro que escreveu sobre essa campanha.
Quando assumiu o Paraguai, em agosto de 2024, encontrou uma seleção afastada dos Mundiais desde 2010 e mergulhada numa longa crise de identidade. Em poucos meses devolveu competitividade à "albirroja", recuperou a confiança do grupo e recolocou o país entre as grandes seleções sul-americanas.
No fundo, Alfaro acredita que o futebol começa muito antes do pontapé de saída. Para ele, ganhar um jogo passa primeiro por convencer os jogadores de que são capazes de o ganhar.
Será importante acreditar muito, este sábado, para ultrapassar a França, um dos adversários mais temíveis do Mundial 2026. O primeiro encontro dos oitavos de final está marcado para as 22h00, em Filadélfia.
*Texto editado por Inês Braga Sampaio
- Bola Branca 18h16
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