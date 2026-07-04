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Mundial 2026

Marrocos derrota Canadá e é a primeira seleção nos quartos de final do Mundial 2026

04 jul, 2026 - 20:05 • Inês Braga Sampaio

Equipa africana chegou à vantagem, susteve o crescente desespero dos anfitriões e, no contra-ataque, sentenciou. Ounahi bisou nos golos, Brahim nas assistências.

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Marrocos é a primeira seleção apurada para os quartos de final do Mundial 2026, ao derrotar o anfitrião Canadá, por 3-0, este sábado.

Num duelo muito dividido, e "cruel" para os canadianos, a primeira parte terminou sem golos, mas a segunda foi rica em emoção.

Marrocos entrou melhor no segundo tempo e abriu o marcador aos 50 minutos, com um pontapé de fora da área de Azzedine Ounahi, na sequência de um livre de laboratório, com assistência de Achraf Hakimi.

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A partir daí, o Canadá tomou conta do jogo e foi mais perigoso, com o luso-canadiano Stephen Eustáquio em evidência. As substituições eram de tração à frente, o que aumentava o assédio à área marroquina, mas também desequilibrava a equipa e expunha-a ao contragolpe.

Marrocos soube sofrer e esperar pelo seu momento e, ao minuto 82, num contra-ataque letal, Brahim Díaz entregou, já dentro da área, para Ounahi, que rematou de primeira, para um golo que dilatou a vantagem.

O Canadá não baixou os braços, no entanto, com o passar dos minutos, atacava com mais coração que cabeça, com cada vez mais avançados em campo — quatro, nos descontos. A procura do golo que relançasse o resultado era intensa, porém, faltava clarividência.

Em novo contra-ataque, Marrocos sentenciou. Mais uma vez Brahim a assistir, desta vez para Soufiane Rahimi, que também não perdoou.

Participações para a história

Apesar da derrota, o Canadá fez história nesta sua terceira presença em Campeonatos do Mundo. Os americanos nunca tinham passado da fase de grupo ou vencido um jogo e, nesta edição, não só ganharam dois jogos, como ultrapassaram duas eliminatórias, até aos oitavos de final.

Já Marrocos é a primeira equipa apurada para os quartos de final. Esta já é a segunda melhor participação de sempre da equipa africana, apenas atrás do quarto lugar em 2022. Na próxima ronda, terão pela frente o vencedor do duelo entre França e Paraguai, que se realiza este sábado, às 22h00.

Marrocos e França ou Paraguai discutirão o acesso às meias-finais do Mundial 2026 na quinta-feira, a partir das 21h00, em Boston.

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