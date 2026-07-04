Nuno Mendes: "Queremos e temos capacidade para fazer melhor do que temos feito"

Nuno Mendes admite que a seleção nacional tem aspetos a melhorar, na antecâmara do jogo com a Espanha, dos oitavos de final, que o defesa-esquerdo admite ser uma "final antecipada" do Mundial 2026.

O Portugal-Espanha está marcado para segunda-feira, às 20h00, em Dallas, e terá relato em direto e acompanhamento na Renascença.

Lamine Yamal disse que Nuno Mendes é o adversário mais difícil de enfrentar e que gosta de jogar contra o português: "Gosto de jogar contra ele também, é um jogador novo, de muita qualidade e que pode fazer a diferença. É sempre um bom duelo."

Portugal ganhou a Liga das Nações numa final frente à Espanha: "Não nos baseamos nisso. Correu bem naquela altura, mas agora estamos no Mundial, quem perder vai para casa. Estamos focados neste jogo."

Final antecipada? "Em termos de nome, é a seleção mais forte que vamos enfrentar, por isso pode ser visto assim. Mas depois, durante o jogo, pode ser muito difícil ou mais fácil. Acreditamos que vai ser muito difícil e é dessa maneira que temos de pensar."

Apoio em Toronto: "Parecia que estávamos em Portugal. Os adeptos estão a dar-nos um apoio enorme e isso é muito importante para nós, sentimo-nos mais confortáveis. Estamos muito contentes por ter recebido aquela ovação."

Espanha e como controlar Yamal: "Vai ser um jogo muito difícil, com uma equipa que sabe ter bola, mas nós também queremos bola. Vai ser muito mais o jogo coletivo que o individual. Se defendermos bem e conseguirmos que a bola não chegue ao Lamine, é um bom começo. O mais importante primeiro é o coletivo, depois o individual acaba por vir ao de cima."

Condição física: "Tem sido uma época muito complicada, com muitos jogos difíceis, mas acho que estamos a fazer uma boa gestão. Temos mais dois dias para recuperar e para meter tudo o que temos para fazer no jogo em prática."

Marc Cucurella disse que Nuno Mendes é o melhor lateral do mundo: "É sempre bom ouvir esse tipo de elogios, fico contente. Estive com ele pessoalmente, falámos um bocadinho e é uma excelente pessoa e um bom jogador. Mas estou focado em ajudar a seleção. O resto, fico contente, mas o mais importante para mim é poder ajudar a seleção."

Voltam os estádios aclimatizados: "É igual para as duas equipas, quem tiver mais bola corre menos. É isso que tentamos fazer: ter bola, controlar o jogo do início ao fim e marcar golos, para podermos ganhar o jogo."

Final da Liga das Nações: "Se pudéssemos repetir o resultado era bom. Esse jogo já passou, é um jogo diferente, uma competição diferente. Temos de encarar da mesma forma, mas queremos e temos capacidade para fazer melhor do que temos feito até agora. É o nosso objetivo a cada jogo e a cada treino."