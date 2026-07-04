Suárez assiste e Colômbia elimina Gana de Carlos Queiroz

O treinador português Carlos Queiroz diz adeus ao Mundial 2026, depois da derrota do Gana diante da Colômbia, por 1-0, nos 16 avos de final.

Luis Suárez, do Sporting, começou no banco, mas entrou em campo aos oito minutos, para substituir Jhon Córdoba, por lesão, e pouco depois assistiu para o golo de outro Jhon, Arías, aos 14 minutos.

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Foi o único golo de uma partida de sentido único, mas em que a falta de pontaria dos colombianos deram esperança ao Gana, de Carlos Queiroz. Contudo, a equipa africana nunca rematou enquadrado com a baliza.

O ex-FC Porto Luis Díaz ainda marcou o segundo, ao minuto 56, e festejou com uma homenagem a Diogo Jota, no dia do aniversário da morte do internacional português, ex-companheiro do colombiano no Liverpool. No entanto, o golo foi imediatamente anulado por fora de jogo.

"Colômbia começou a ganhar no hino"

No final da partida, Carlos Queiroz lamentou a inexperiência do Gana.

"Quando ouvi o hino nacional, foi nesse momento que a Colômbia começou a ganhar. Além de ter quase 70 mil adeptos no estádio, defrontava uma equipa sem a mesma experiência. Percebi rapidamente que alguns jogadores ganeses estavam assustados e não ficaram tranquilos e concentrados quando a pressão aumentou", revelou.

Ainda assim, o técnico português enalteceu o empenho dos jogadores ganeses: "Os jogadores esforçaram-se ao máximo, correram e lutaram, mas a Colômbia foi melhor e mereceu vencer e apurar-se."



Queiroz elogiou, ainda, a atitude dos jogadores colombianos, que foram cumprimentá-lo após o jogo e "foram muito simpáticos".

O treinador fez um desejo: "Quero que a Colômbia continue a avançar, possa aproveitar tudo isto e talvez conquiste o Mundial 2026."

A Colômbia segue em frente, para os oitavos de final do Mundial 2026, em que vai defrontar a Suíça, que eliminou a Argélia, por 2-0.