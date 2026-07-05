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Mundial 2026
A "guerra" entre Endrick e Ancelotti ganha o Mundial dos "memes"
05 jul, 2026 - 10:45 • Redação*
Desde o início do Campeonato do Mundo de 2026 que a internet tem estado recheada de "memes" que envolvem o selecionador brasileiro e a parca utilização do avançado.
Um Mundial é terreno fértil para brincadeiras nas redes sociais. Nesse capítulo, os "memes" que envolvem Endrick e Carlo Ancelotti têm sido os reis da competição.
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Tudo começou pela parca utilização de Endrick nos amigáveis, sem que o público conseguisse entender as poucas oportunidades concedidas ao jovem avançado.
Nessa altura começaram a surgir os primeiros posts, que sugeriam que Ancelotti não seria fã de Endrick.
Endrick: "me dá um gole dessa Fanta"— Broca (@alexcrfla) June 19, 2026
Ancelotti: pic.twitter.com/5ru8oo7wo6
Com a não utilização de Endrick no empate frente a Marrocos, na ronda inaugural do Mundial 2026, os "memes" inundaram as redes sociais.
POV Eres Endrick y le preguntas a Ancelotti si puedes jugar : pic.twitter.com/7W3HgrMJTb— Peseteiro (@jpeseteiroDT) June 19, 2026
Endrick: "Míster ya que no me pones a jugar, ¿me puedes dar un chicle?"— Aʟʙᴇʀᴛo (@AlberrtoRM2) June 29, 2026
Ancelotti: pic.twitter.com/Vul9lhRXI7
O jovem avançado acabou por entrar e cumprir alguns minutos frente a Escócia e Haiti, e foi a primeira substituição frente ao Japão.
Não obstante, o golo anulado a Endrick frente ao Haiti rendeu também momentos de humor na internet.
Gol do Endrick anulado.— MarioEmie 🇧🇷 (@MarioEmie) June 20, 2026
O Ancelotti: pic.twitter.com/5nRQsJm8pu
Apesar do que sugerem as redes sociais, não existe, que se saiba, qualquer problema entre Endrick e Carlo Ancelotti.
Os dois coincidiram, inclusive, no Real Madrid, em 2024/25, a última época do treinador italiano no Santiago Bernabéu.
Ainda assim, a internet parece ter agarrado essa ideia à força e a suposta "guerra" promete continuar a ser tema de conversa durante o resto da participação do Brasil no Mundial.
ANCELOTTI, LIBERA O MENINO! KKKKK 😭— sportv (@sportv) July 3, 2026
O Endrick segue trabalhando e esperando a oportunidade de entrar em campo. Enquanto isso, o mistério continua: quando será que o professor vai soltar o menino? ⚽🇧🇷
🎥 @animagui
*Contém legenda automática.#CopaNaGlobo #ViveNaGente… pic.twitter.com/6QF8SlFCcK
*Texto editado por Inês Braga Sampaio
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