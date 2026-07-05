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Mundial 2026

A "guerra" entre Endrick e Ancelotti ganha o Mundial dos "memes"

05 jul, 2026 - 10:45 • Redação*

Desde o início do Campeonato do Mundo de 2026 que a internet tem estado recheada de "memes" que envolvem o selecionador brasileiro e a parca utilização do avançado.

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Um Mundial é terreno fértil para brincadeiras nas redes sociais. Nesse capítulo, os "memes" que envolvem Endrick e Carlo Ancelotti têm sido os reis da competição.

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Tudo começou pela parca utilização de Endrick nos amigáveis, sem que o público conseguisse entender as poucas oportunidades concedidas ao jovem avançado.

Nessa altura começaram a surgir os primeiros posts, que sugeriam que Ancelotti não seria fã de Endrick.

Com a não utilização de Endrick no empate frente a Marrocos, na ronda inaugural do Mundial 2026, os "memes" inundaram as redes sociais.

O jovem avançado acabou por entrar e cumprir alguns minutos frente a Escócia e Haiti, e foi a primeira substituição frente ao Japão.

Não obstante, o golo anulado a Endrick frente ao Haiti rendeu também momentos de humor na internet.

Apesar do que sugerem as redes sociais, não existe, que se saiba, qualquer problema entre Endrick e Carlo Ancelotti.

Os dois coincidiram, inclusive, no Real Madrid, em 2024/25, a última época do treinador italiano no Santiago Bernabéu.

Ainda assim, a internet parece ter agarrado essa ideia à força e a suposta "guerra" promete continuar a ser tema de conversa durante o resto da participação do Brasil no Mundial.

*Texto editado por Inês Braga Sampaio

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